Incendio consume la sede del sindicato azucarero de Báguanos, en Holguín

Un incendio de grandes proporciones destruyó la sede del histórico Sindicato Azucarero de Báguanos, en la provincia de Holguín, un edificio emblemático que durante décadas fue punto de encuentro y símbolo de identidad para los trabajadores y vecinos del municipio.

Según reportes de residentes en la zona, las llamas se extendieron rápidamente por la estructura durante la noche del jueves, sin que hasta el momento se reporten víctimas humanas.

Vecinos y miembros del cuerpo de bomberos trabajaron para sofocar el fuego, que habría dejado pérdidas materiales considerables.

El inmueble, conocido como “el corazón del pueblo” por su valor histórico y sentimental, fue durante años sede de actividades sindicales, eventos culturales y reuniones comunitarias vinculadas al sector azucarero, que marcó la vida económica de Báguanos durante más de un siglo.

El músico y escritor local Albert Landrove Almaguer dedicó un emotivo homenaje en redes sociales, recordando los años en que el edificio fue centro de convivencia y unión vecinal.

“Con todo el cariño que me inspira la memoria de nuestro pueblo, dedico esta humilde melodía de mi alma al emblemático Sindicato Azucarero. Ese sagrado rincón de Báguanos, guardián silencioso de nuestras historias compartidas”, escribió.

Landrove evocó aquellas tardes en que los niños corrían hacia el sindicato para ver televisión, mientras los adultos se reunían más tarde para escuchar noticias o disfrutar los juegos de béisbol: “Eran épocas simples y doradas, donde el Sindicato era más que un edificio: era el corazón palpitante de nuestra comunidad”, afirmó.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido una nota oficial sobre las causas del incendio ni los daños estructurales.

Vecinos lamentan la pérdida de un lugar que formó parte esencial de la vida social del municipio y reclaman que se preserve su memoria como patrimonio local.