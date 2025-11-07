Bomberos actúan en tres emergencias en pocas horas en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

La tarde del miércoles fue intensa para los bomberos de Santiago de Cuba, que atendieron dos emergencias con apenas minutos de diferencia.

Según reportó en Facebook Aris Arias Batalla, jefe provincial de Operaciones, Socorro y Seguridad Acuática, a las 5:57 de la tarde recibieron una llamada del delegado del consejo popular Vista Hermosa, alertando sobre un vecino de edad avanzada que no había sido visto en varios días y cuyo domicilio permanecía cerrado.

Captura Facebook / Aris Arias Batalla

Una dotación del Comando 1 Martí acudió al lugar y, ante la falta de respuesta, forzó la puerta en presencia de los factores comunitarios.

Dentro de la vivienda encontraron en el suelo, totalmente deshidratado, al anciano Cecilio de los Suitos Compta, de 70 años, quien fue trasladado de urgencia por el SIUM a un centro hospitalario.

Mientras culminaban el rescate, los bomberos recibieron otra alerta: un incendio en la Planta Procesadora de Soya, cerca de las 7:15 p.m.

El fuego se originó en la pizarra general de desarrollo del edificio de preparación, pero la rápida actuación del Comando 4 Vista Alegre y técnicos de Salvamento y Rescate evitó que las llamas se propagaran a otras áreas de la fábrica. No se reportaron víctimas ni heridos.

De acuerdo con un trabajador de guardia, el fuego pudo haber comenzado tras el restablecimiento de la energía eléctrica, cuando se produjeron chispas y poco después empezó a salir humo del local. Peritos especializados investigan las causas del siniestro.

Horas más tarde, los bomberos enfrentaron un tercer evento: un incendio en un basurero cercano al parque, la iglesia católica, un punto de gas licuado y una tienda Panamericana, en la zona conocida como La Barca de Oro.

Según Arias Batalla, las llamas pudieron haber alcanzado esas instalaciones si no se actuaba con rapidez.

Captura Facebook / Aris Arias Batalla

El especialista criticó la indisciplina social y la negligencia de quienes provocan incendios en basureros, recordando que la ciudad atraviesa una situación crítica tras el paso del huracán Melissa, con calles llenas de escombros, escasez, inflación y un repunte de enfermedades como el dengue y el chikunguya.

En las últimas semanas, varios incendios han generado alarma en diferentes puntos del país. Un siniestro ocurrido en un servicentro de Santa Clara sorprendió a empleados y clientes cuando un auto Lada empezó a arder súbitamente junto a uno de los surtidores.

Aunque no se reportaron víctimas, el hecho obligó a evacuar la zona ante el riesgo de una explosión por el combustible.

También recientemente, los colectivos de Parranderos de Cuba enfrentaron pérdidas materiales considerables tras un incendio que destruyó una de sus naves de trabajo, en la que guardaban estructuras decorativas.

Días atrás, en Villa Clara, la explosión de un cilindro de gas en un hotel provocó un incendio que dejó tres personas heridas y obligó a activar los protocolos de emergencia.

Las llamas fueron controladas por los bomberos antes de que se extendieran, aunque los daños materiales en la instalación fueron significativos.