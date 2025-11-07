Policía de Texas ofrece 4,000 dólares por cubano acusado de delitos graves: Lo consideran un "fugitivo destacado"

Vídeos relacionados:

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) anunció que Ismael Arias, un cubano de 52 años con antecedentes por delitos sexuales graves, fue incluido como “fugitivo destacado” del mes de noviembre en la lista de los 10 Criminales Más Buscados entre Inmigrantes Ilegales de Texas. La recompensa por información que conduzca a su captura se ha incrementado a 4,000 dólares, según informó la entidad en su sitio web oficial.

De acuerdo con el DPS, Arias es buscado desde abril de 2025 en el condado de Harris por no cumplir con los requisitos de registro como delincuente sexual. El cubano cuenta con un historial violento que se remonta a 2005, cuando fue arrestado en Florida por asalto agravado con arma mortal, agresión y daños criminales.

Un año después, en 2006, fue detenido en los condados texanos de Hudspeth y Culberson, acusado de agresión sexual agravada contra un menor, secuestro y asalto sexual.

Posteriormente fue condenado por indecencia con una menor de 13 años, delito por el cual cumplió condena en una prisión del Departamento de Justicia Criminal de Texas. Arias fue liberado bajo palabra en 2013 y dado de baja definitiva del sistema penitenciario en 2015.

Las autoridades describen al fugitivo como un hombre de 1,78 metros (5 pies 10 pulgadas) de estatura, con un peso aproximado de 102 kilogramos (225 libras) y tatuajes en ambos brazos.

El DPS recordó que las personas que proporcionen información útil para su captura pueden hacerlo de forma anónima a través de la línea 1-800-252-TIPS (8477), mediante el formulario disponible en el sitio web del DPS, o a través de la opción “Submit a Tip” en la página de Facebook de la institución.

El programa Texas Crime Stoppers, financiado por la Oficina de Seguridad Pública del Gobernador, ofrece recompensas en efectivo por la captura de los delincuentes más buscados del estado.

Solo en 2025, las autoridades han detenido a 60 fugitivos, incluidos 24 delincuentes sexuales y 13 inmigrantes ilegales con antecedentes criminales, y se han pagado 41,000 dólares en recompensas por información que permitió realizar arrestos.