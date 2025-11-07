Policía de Texas ofrece 4,000 dólares por cubano acusado de delitos graves: Lo consideran un "fugitivo destacado"

Vídeos relacionados:
El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) anunció que Ismael Arias, un cubano de 52 años con antecedentes por delitos sexuales graves, fue incluido como “fugitivo destacado” del mes de noviembre en la lista de los 10 Criminales Más Buscados entre Inmigrantes Ilegales de Texas. La recompensa por información que conduzca a su captura se ha incrementado a 4,000 dólares, según informó la entidad en su sitio web oficial.
De acuerdo con el DPS, Arias es buscado desde abril de 2025 en el condado de Harris por no cumplir con los requisitos de registro como delincuente sexual. El cubano cuenta con un historial violento que se remonta a 2005, cuando fue arrestado en Florida por asalto agravado con arma mortal, agresión y daños criminales.
Un año después, en 2006, fue detenido en los condados texanos de Hudspeth y Culberson, acusado de agresión sexual agravada contra un menor, secuestro y asalto sexual.
Posteriormente fue condenado por indecencia con una menor de 13 años, delito por el cual cumplió condena en una prisión del Departamento de Justicia Criminal de Texas. Arias fue liberado bajo palabra en 2013 y dado de baja definitiva del sistema penitenciario en 2015.
Las autoridades describen al fugitivo como un hombre de 1,78 metros (5 pies 10 pulgadas) de estatura, con un peso aproximado de 102 kilogramos (225 libras) y tatuajes en ambos brazos.
El DPS recordó que las personas que proporcionen información útil para su captura pueden hacerlo de forma anónima a través de la línea 1-800-252-TIPS (8477), mediante el formulario disponible en el sitio web del DPS, o a través de la opción “Submit a Tip” en la página de Facebook de la institución.
Lo más leído hoy:
El programa Texas Crime Stoppers, financiado por la Oficina de Seguridad Pública del Gobernador, ofrece recompensas en efectivo por la captura de los delincuentes más buscados del estado.
Solo en 2025, las autoridades han detenido a 60 fugitivos, incluidos 24 delincuentes sexuales y 13 inmigrantes ilegales con antecedentes criminales, y se han pagado 41,000 dólares en recompensas por información que permitió realizar arrestos.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Ismael Arias y la situación migratoria de cubanos en EE.UU.
¿Por qué Ismael Arias es considerado un "fugitivo destacado" en Texas?
Ismael Arias es considerado un "fugitivo destacado" debido a sus antecedentes por delitos sexuales graves y por no cumplir con los requisitos de registro como delincuente sexual en el condado de Harris, Texas. Su historial violento incluye arrestos anteriores por asalto agravado, agresión sexual agravada contra un menor y secuestro. La policía de Texas ha incrementado la recompensa por su captura a 4,000 dólares.
¿Cómo se puede informar sobre el paradero de Ismael Arias?
Para informar sobre el paradero de Ismael Arias, las personas pueden hacerlo de forma anónima llamando a la línea 1-800-252-TIPS (8477), usando el formulario disponible en el sitio web del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), o a través de la opción “Submit a Tip” en la página de Facebook de la institución.
¿Cuál es el contexto de la situación de migrantes cubanos con antecedentes penales en EE.UU.?
El contexto actual revela que existe un significativo número de migrantes cubanos detenidos en EE.UU. con antecedentes penales graves, como delitos sexuales y tráfico de drogas. Las autoridades han intensificado las deportaciones y arrestos de estos individuos, quienes son considerados "los peores de los peores" por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, la negativa del régimen cubano a recibir a sus ciudadanos con antecedentes complica el proceso de deportación, obligando a veces a EE.UU. a enviar a los deportados a terceros países.
¿Cuál es la estrategia de EE.UU. respecto a los migrantes ilegales con antecedentes penales?
La estrategia de EE.UU. es priorizar la captura y deportación de migrantes ilegales con antecedentes penales graves, como parte de una política de control migratorio más estricta. Esta estrategia busca proteger la seguridad pública y ha resultado en la detención de numerosos inmigrantes con historial criminal, incluyendo a cubanos, en diversas partes del país.
¿Cómo afectan estos casos al debate migratorio en Estados Unidos?
Estos casos de migrantes con antecedentes penales alimentan el discurso oficial que percibe a los inmigrantes indocumentados como una amenaza para la seguridad del país. Esto contribuye a endurecer el debate migratorio y puede justificar medidas restrictivas que afectan no solo a los delincuentes, sino también a familias y migrantes sin antecedentes criminales que buscan mejores oportunidades en EE.UU.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.