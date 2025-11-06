La creadora de contenido cubana Lin Reve (Lindsay Reverón), conocida por su estilo elegante, sus videos de moda y consejos de belleza, sorprendió a sus seguidores al publicar un video en TikTok, desde su cuenta @linreve_makeup, que nada tuvo que ver con maquillaje ni outfits. Esta vez, la influencer decidió hablar desde el corazón —y con total claridad— sobre Cuba y lo que considera “una mentira repetida durante más de seis décadas”.

Durante sus vacaciones, Lin contó que fue a desayunar a un Starbucks cuando una joven, al saber que era cubana, le comentó: “Ay, Cuba, qué triste lo que está pasando por culpa del bloqueo norteamericano.” Fue entonces cuando la influencer decidió intervenir, y su respuesta no tardó en hacerse viral.

En su video, Lin fue directa: “El bloqueo no existe. El bloqueo es una palabra que inventaron los Castro para manipular la realidad. Cuba tiene un embargo, una medida que le puso Estados Unidos".

“Cuba no pasa hambre por culpa de Estados Unidos, sino por culpa de la dictadura”, sentenció con firmeza.

Pero el mensaje más poderoso del video fue otro. Lin insistió en que los cubanos, dentro y fuera de la isla, tienen una responsabilidad moral con la verdad. “Tenemos que educar, en la calle, en las redes o donde sea. Por respeto a los cubanos del exilio, a los de la isla y a nosotros mismos”, afirmó mirando directamente a la cámara.

Su video desató una avalancha de comentarios. “66 años de dictadura para ser más exactos”, respondió una usuaria. Otra agregó: “El bloqueo se lo tiene la dictadura al pueblo cubano.” Cientos de personas aplaudieron su valentía y celebraron que, desde el mundo de la moda, una joven cubana decidiera usar su voz para hablar de política con tanta claridad.

Aunque su contenido habitual gira en torno al maquillaje y la moda, Lin dejó claro que su compromiso como cubana está por encima de los nichos digitales. “Las redes trabajan por temas, pero eso no me quita mi responsabilidad como cubana. Esa siempre ha sido mi postura, porque no hay otra”, aseguró. Y esa frase, al igual que su video, sigue resonando en miles de pantallas como un recordatorio de que no hay moda más valiosa que decir la verdad.