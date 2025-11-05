Bryan Calvo gana la alcaldía de Hialeah: Quién es el nuevo líder de una de las ciudades más cubanas de EE.UU.

Vídeos relacionados:

Con apenas 27 años, Bryan Calvo acaba de hacer historia al convertirse en el alcalde electo más joven de Hialeah y de todo el estado de Florida.

Su victoria, con más del 52 % de los votos, marca el inicio de una nueva etapa política en una de las ciudades más emblemáticas del exilio cubano y símbolo del esfuerzo inmigrante en Estados Unidos.

Calvo, nacido y criado en Hialeah, obtuvo 9,210 votos, superando con holgura a sus oponentes y consolidando una candidatura que representó, desde el principio, el deseo de cambio de una comunidad cansada de la burocracia y los altos costos de vida.

Su triunfo fue recibido con entusiasmo por miles de residentes, que vieron en su discurso un aire fresco en medio de la fatiga política local.

"Esta victoria pertenece a cada familia que ha trabajado duro y se ha negado a rendirse con esta ciudad", declaró Calvo durante su discurso de celebración.

"Hialeah eligió la transparencia sobre la corrupción y los resultados sobre la retórica. Mi compromiso es devolver la integridad al Ayuntamiento y garantizar que el gobierno trabaje para todos, no solo para unos pocos bien conectados", agregó.

Un joven con raíces profundas y formación de élite

Graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard y abogado por la Universidad Internacional de Florida (FIU), Calvo combina su formación académica con un perfil de servicio público orientado a la transparencia y la eficiencia.

A los 23 años ya había sido elegido como el concejal más joven en la historia de Hialeah, cargo desde el cual se ganó reputación como voz crítica frente a los aumentos de impuestos y las decisiones opacas de la anterior administración, encabezada por el alcalde Esteban Bovo.

Durante su paso por el concejo, Calvo impulsó medidas para reducir tarifas de agua, eliminar pensiones políticas y fortalecer los mecanismos de auditoría interna.

Aunque sus iniciativas no siempre prosperaron, su postura de fiscalización constante le granjeó respeto entre los votantes más jóvenes y los sectores que pedían mayor rendición de cuentas.

Su campaña, bajo el lema "Hialeah Primero", se centró en bajar los impuestos y las tarifas del agua, eliminar los privilegios de los funcionarios, combatir la corrupción y proteger a los propietarios de condominios del fraude.

Además, propuso eximir del impuesto sobre la propiedad a los mayores de 65 años y crear unidades especiales contra el lavado de dinero y los delitos financieros.

Un triunfo con apoyo del exilio cubano y de figuras mediáticas

El influencer cubano Alex Otaola, conocido por su activismo anticastrista, fue uno de los principales promotores de la campaña de Calvo.

Desde sus redes sociales, celebró la victoria como un logro colectivo del exilio y adelantó que "vienen cosas buenas para Hialeah".

Durante una transmisión en vivo, se comunicó con el alcalde electo, quien agradeció su respaldo y confirmó su victoria.

"Tu papá desde el cielo seguramente estará muy orgulloso de ti", le dijo el presentador, visiblemente emocionado.

Otaola aseguró que colaborará con la nueva administración en un Task Force para investigar la "penetración comunista" en Hialeah, un proyecto impulsado por Calvo como parte de su promesa de "limpiar la ciudad" y fortalecer la seguridad institucional. Él presidirá esta comisión a través de la Fundación Cubana Anticomunista (FCA), de la cual es presidente.

"Me siento como si hubiese ganado yo", expresó el influencer, quien recordó que muchos de los puntos de campaña de Calvo coinciden con sus propias propuestas políticas.

Una campaña austera, pero efectiva

Según los informes financieros, Bryan Calvo declaró 14,000 dólares recaudados y 49,000 en préstamos personales para su campaña, lo que contrasta con los presupuestos abultados de sus rivales.

Sin embargo, su estrategia directa, el contacto con la comunidad y el uso efectivo de redes sociales le permitieron conectar con votantes de todas las edades y orígenes.

Calvo se presentó como una alternativa al aparato político tradicional, prometiendo reducir la burocracia, eliminar el despilfarro público y priorizar las necesidades de los residentes.

"Las familias de Hialeah pagan demasiado y reciben muy poco. Las facturas del agua son altísimas, los impuestos siguen subiendo y los servicios son deficientes. El problema más urgente es la asequibilidad, y traeré un alivio real reduciendo el desperdicio y priorizando a los residentes", declaró al Miami Herald en su campaña.

Un nuevo capítulo para una ciudad clave del sur de Florida

Hialeah, con más del 94 % de su población de origen latino y una amplia mayoría cubanoamericana, es considerada uno de los bastiones políticos y culturales más influyentes del exilio cubano. En sus calles, los votantes combinan la nostalgia por la Isla con la defensa férrea de los valores democráticos estadounidenses.

Con la victoria de Bryan Calvo, la ciudad entra en una nueva etapa marcada por la expectativa de reformas profundas y un liderazgo joven que promete romper con las viejas prácticas.

