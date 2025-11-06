Cubano arrestado por ICE en Florida incluido en lista de delincuentes extranjeros más peligrosos

Vídeos relacionados:

Un cubano figura entre los inmigrantes ilegales con antecedentes penales peligrosos arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante las redadas del último fin de semana en todo el país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció en un comunicado el arresto de delincuentes extranjeros con condenas previas por delitos graves, entre ellos, el ciudadano de nacionalidad cubana Lázaro Mateo Ruiz, detenido en Florida.

Mateo ha sido condenado por homicidio doloso con arma de fuego, delito relacionado con armas y robo en el condado de Miami-Dade.

Por sus crímenes, el ICE lo incluyó en la lista “Lo peor de lo peor”, forma en la que califica a los “delincuentes extranjeros violentos” que son detenidos por considerarse un peligro para la seguridad pública.

En la relación dada a conocer el lunes aparecen inmigrantes ilegales con antecedentes criminales que abarcan relaciones sexuales ilícitas con menores, agresión sexual, secuestro, homicidio, agresión, tráfico de personas, narcotráfico y robo a mano armada.

El DHS aseguró que el 70 % de todos los arrestos del ICE corresponden a inmigrantes indocumentados acusados o condenados por un delito en Estados Unidos.

La ofensiva del ICE se inscribe en la férrea política de control migratorio de la administración de Donald Trump, que busca capturar y expulsar del país a inmigrantes ilegales, con prioridad a aquellos que han cometido delitos.

Un número no especificado de inmigrantes cubanos con historial delictivo han sido arrestados por ICE desde enero y recluidos en centros de detención, desde donde son deportados.

La administración Trump ha enviado a terceros países a migrantes ilegales con graves antecedentes penales que no son recibidos por sus naciones de origen.

En junio, un fallo de la Corte Suprema dio autorización a la Casa Blanca a deportar a ciertos inmigrantes a países distintos a los de su origen, incluidos lugares donde corren peligro de tortura o muerte.

En ese caso podrían estar numerosos cubanos, pues el régimen de La Habana se niega a admitir de regreso a personas que tienen antecedentes penales en EE.UU. o que emigraron antes de enero de 2017.

Antes del dictamen conclusivo del Supremo, dos cubanos con amplio prontuario criminal fueron enviados a Sudán del Sur, mientras que otro fue deportado al Reino de Esuatini en julio. Otros ciudadanos de la isla han sido llevados a México, aunque la cifra no se ha revelado.

De enero a septiembre de este año, 999 personas fueron deportadas a Cuba desde EE.UU. por vía aérea, en virtud de los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países.

Datos oficiales del DHS cifran en más de 42,000 los cubanos con órdenes de deportación definitiva, pero la renuencia del régimen de la isla a aceptarlos de vuelta ha complicado los procesos de expulsión.