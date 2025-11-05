La respuesta de una madre cubana en EE.UU. cuando su hija le habla con acento "spanglish"

Vídeos relacionados:

Un video compartido en TikTok por la creadora de contenidos @xo.kxthyxz_ ha causado sensación entre los usuarios por mostrar una escena cotidiana y cómica, entre una madre cubana y su hija en Estados Unidos.

En el clip, la joven se acerca a su madre y comienza a hablarle en español, pero con un marcado acento americano, lo que provoca una reacción inmediata de desconcierto en la mujer.

“¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así?”, pregunta la madre confundida, mientras su hija insiste con toda naturalidad: “Nada, yo siempre he hablado así”, manteniendo el acento con total seriedad.

La madre, sin perder la compostura, le responde con dos frases muy al estilo cubano que han hecho reír a miles de internautas.

Primero le dice: “Estás hablando con la papa en la boca”, una expresión que recuerda a la Doctora Ana María Polo en uno de sus programas de "Caso Cerrado".

El verdadero momento cumbre llega cuando la madre concluye la conversación con una pregunta que ha desatado carcajadas en redes: “Umm... ¿Tienes el gringo de guardia?”.

Lo más leído hoy:

El video acumula miles de reproducciones y comentarios de usuarios que destacan la autenticidad y el humor de la madre cubana, convertida sin quererlo en la protagonista del día en TikTok.