Cubanos explotan contra el doctor Durán por mentir sobre la fumigación contra el dengue y el chikungunya

Cientos de cubanos reaccionaron indignados en redes sociales tras las declaraciones del doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), quien aseguró que “donde aparece un caso, se fumiga” y defendió el trabajo de las brigadas antivectoriales en el país.

Las respuestas no tardaron en llegar. “Donde fumigan? De verdad ustedes tienen una clase cara”, escribió un usuario. Otro añadió: “Eso no es cierto, ¿de qué fumigación habla él?”.

Las críticas se multiplicaron en cuestión de horas. “¿Donde fumigan? porque ni siquiera pesquisan”, preguntó otra persona, mientras una cubana reprochó: “¿Dónde aparece un caso se fumiga? Yo respeto las personas mayores, pero esto es indignante! Qué manera de mentirle al mundo, sí, al mundo, porque el pueblo no ve eso por la falta de electricidad constante”.

Desde distintos municipios del país, los testimonios coincidieron en denunciar la ausencia de fumigación, pesquisas y control sanitario. “¿Dónde están fumigando? En Micro X, Alamar, varios casos y no se aparece nadie, siquiera a verificar. Mis nietos en Casablanca, su abuela y otros familiares allí y no fumigan. ¿De qué habla este señor? Como todo, no chocan con la realidad”, comentó otro usuario.

“Perdón Dr. pero ¿dónde es que están fumigando? Mi barrio está en cuarentena y no han venido por nada ni por nadie. Ni una pesquisa ni nada. Dejen ya la infladera y, con todo respeto, Dr. no se deje manipular”, escribió una internauta.

Desde el centro del país también llegaron testimonios: “¿Dónde es que están fumigando? Acá donde vivo, Santa Clara, no veo un fumigador hace más de tres años ni en las casas ni por las calles. Hay que pagar para eso y, aun así, todas las provincias, incluyendo la mía, están todas infectadas con todas esas enfermedades”.

Lo más leído hoy:

Otro cubano relató: “Dr. Durán, mi cuadra en Versalles, Santiago de Cuba, está llena de casos de chikungunya, con una toma importante del estado general del paciente. Ni fumigan, ni han recogido la basura, escombros de árboles que son criaderos de mosquitos y jejenes, y ya van nueve días”.

“Con todo el respeto que se merece el doctor Durán, quisiera que me dijera quién le dijo a él que dónde hay un caso de esa dichosa enfermedad vienen y fumigan. Perdón, que no le mientan más, eso es mentira y esto está acabando en todo el país. Es por esa razón y muchas que las personas se desesperan. Esto es lo nunca visto”, expresó otro usuario, reflejando el sentimiento de frustración y desconfianza general.

La indignación se extendió con mensajes más duros: “Dónde es eso, porque aquí hemos estado todos mal y nunca han venido a fumigar. Está bueno ya de mentiras”. “Qué cara más dura... vergüenza le debía dar salir a decir tantas mentiras”, dijo una cubana. “Pero usted tiene que respetarse a sí mismo y dejar de hablar tantas cosas inciertas”, añadió otra persona.

A las críticas sobre la fumigación se sumaron las quejas por la escasez de medicamentos. “Señor, hable claro, se desesperan porque no hay medicamentos”, comentó un usuario. “¿Analgésicos? ¿De dónde? Dos o tres trabajando, eso no es por el virus, eso es de hace años. Es una tras la otra”, señaló otro. Una cubana fue más directa: “¿En qué farmacia de Cuba venden analgésico? Todos están en la bolsa negra y por cierto bastante caros. Hasta cuándo van a mentir en los medios oficiales, por favor pongan los pies en la tierra y acaben de aterrizar en la realidad”. Y alguien concluyó: “Todo es mentira. Mis padres tienen prohibido ver estos disparates, todo es mentira”.

Las reacciones ciudadanas contrastan con las palabras del propio Durán, quien recientemente afirmó que las fumigaciones se habían intensificado en La Habana, Matanzas y Cienfuegos con apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y que el objetivo era “abatir la infestación de mosquitos para cortar la transmisión”. Sus declaraciones forman parte de una intervención donde advirtió que el chikungunya, el dengue y el Oropouche mantienen en vilo a Cuba y aseguró que las acciones de control se habían reforzado en las zonas más afectadas.

Sin embargo, los propios reportes del MINSAP revelan un escenario mucho más crítico. En su último parte, el ministerio reconoció más de 20 mil casos de chikungunya y admitió que el 62% de los focos del mosquito Aedes aegypti se concentran en La Habana, Santiago, Camagüey y Villa Clara, lo que evidencia un control deficiente de la infestación y contradice el discurso oficial sobre la efectividad de la fumigación.

Las contradicciones entre el discurso estatal y las denuncias populares han profundizado la pérdida de confianza en el doctor Durán, cuya imagen fue respetada durante la pandemia de COVID-19, pero hoy enfrenta una creciente ola de cuestionamientos públicos. Meses atrás, ciudadanos ya le habían advertido: “Doctor Durán, con respeto, deje de mentirle al pueblo”, tras negar muertes por arbovirosis y minimizar el colapso hospitalario, según testimonios recogidos entonces.

Mientras las autoridades insisten en que la atención médica y la fumigación se mantienen, los ciudadanos describen otra realidad: barrios sin control vectorial, hospitales saturados y familias enteras enfermas sin acceso a medicamentos.