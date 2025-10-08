Francisco Durán actualiza la situación epidemiológica en Cuba: “No hay fallecidos”

El doctor Francisco Durán García aseguró que no se han reportado fallecidos asociados a los eventos virales que afectan al país, y desmintió versiones que hablaban de “11 muertos en una noche” en Matanzas.

En su actualización semanal sobre el escenario epidemiológico, el epidemiólogo precisó que, aunque hay alta demanda de servicios de salud en esa provincia, estos no han colapsado.

Durán confirmó la circulación de tres arbovirosis: dengue (de presencia sostenida), chikungunya (detectado inicialmente en Matanzas y en expansión dentro de la provincia) y Oropouche (en descenso).

Recordó que no existe tratamiento específico para estas enfermedades y recomendó hidratación y analgésicos, además de acudir al médico ante síntomas de alarma.

Sobre la distribución territorial, señaló que el dengue mantiene transmisión en 12 provincias, 36 municipios y 44 áreas de salud; mientras que Oropouche está presente en 12 provincias, 26 municipios y 31 áreas de salud, con una tendencia a la disminución de casos.

En cuanto a la gravedad, Durán informó que hay cuatro pacientes con dengue hospitalizados: tres graves y uno crítico.

Subrayó que el chikungunya generalmente no provoca cuadros de alta letalidad. Sobre Matanzas, Durán explicó que este virus “se ha ido extendiendo” por varios municipios y que, aunque la presión asistencial es alta, “no hay fallecidos”.

Añadió que hay equipos provinciales y nacionales trabajando en el territorio para lograr el control de la transmisión.

Para el control vectorial, describió acciones estratificadas alrededor de los casos detectados: saneamiento, fumigación intradomiciliaria y adulticidas con carros, ingreso de pacientes con complicaciones y vigilancia de contactos.

Llamó a la cooperación ciudadana con el uso de abate en depósitos de agua y el ordenamiento sanitario en viviendas y alrededores. Advirtió que las lluvias y el calor favorecen la proliferación de mosquitos.

Aumento de contagios por arbovirosis

En los municipios matanceros de Cárdenas y Santa Marta se reporta un aumento de cuadros febriles —con fiebre alta, vómitos, diarrea, cefaleas e inflamaciones—, en medio de la acumulación de basura en calles y la escasez de medicamentos y reactivos.

Tras semanas de quejas, vecinos reportaron el envío de refuerzos al hospital de Cárdenas y el inicio de un plan municipal “intensivo y mejor organizado” para enfrentar un escenario asociado a arbovirosis, con mapeo de riesgos y movilización comunitaria.

Además, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) comenzó a trasladar médicos y enfermeros desde otras provincias hacia Matanzas, en un intento de contener el deterioro de la situación epidemiológica que enfrenta el territorio.

El propio MINSAP confirmó que el chikungunya ya se ha expandido a cinco provincias —Matanzas, Guantánamo, Santiago de Cuba, Pinar del Río y La Habana—, mientras el dengue y el oropouche mantienen transmisión activa en 12 territorios.

