Testimonios de cubanos contradicen al MINSAP: “Doctor Durán, con respeto, deje de mentirle al pueblo”

Los cubanos han cuestionado duramente las recientes palabras del doctor Francisco Durán García, quien aseguró que “no se han reportado fallecidos” por arbovirosis en Matanzas y que “no hay colapso en los servicios de salud” en el país.

En redes sociales de CiberCuba, el artículo que contiene las declaraciones del Director Nacional de Epidemiología ha generado numerosas reacciones, con decenas de comentarios que, "desde el respeto", contradicen al reconocido médico y comunicador.

“Doctor Durán, con el debido respeto… no se puede tapar el sol con un dedo. Sí están muriendo personas, niños, adultos mayores... Los hospitales dan asco, no hay ni para un análisis. Dios se apiade de nosotros”, escribió una usuaria.

En criterio de la mayoría de los comentaristas, el parte oficial del MINSAP minimizó la gravedad de la situación en Matanzas pese a los múltiples reportes de cuadros febriles graves, escasez de medicamentos, aumento de contagios y una crisis sanitaria agravada por la falta de fumigación y las condiciones precarias de los hospitales.

“Ese hombre se para frente al pueblo a manipular cifras. Su trabajo debería ser exigirle al Gobierno y al Ministerio de Salud Pública que enfrenten esta situación”, expresó otro lector, y denunció que en Matanzas el hospital pediátrico provincial está colapsado.

Otras voces señalaron el abandono de comunidades enteras en Matanzas, como el barrio de Versalles o el pueblo de Pedroso, donde “las personas están cayendo unas detrás de otras con el virus” y “no se ha visto una sola fumigación”.

Lo más leído hoy:

También se mencionaron problemas estructurales como la escasez de alimentos, medicamentos, apagones nocturnos que agravan las molestias por los mosquitos, falta de personal médico y de recursos para atender la creciente demanda hospitalaria.

“Se han olvidado del pueblo. No hay alimentos, no hay medicamentos, no fumigan. Todo está mal y las enfermedades avanzan”, denunció un usuario que pidió acciones urgentes del Estado.

El MINSAP ha confirmado la circulación de tres virus en el país: dengue, chikungunya y oropouche, siendo Matanzas una de las provincias más afectadas. Sin embargo, las autoridades insisten en que el número de casos graves es bajo y que los mecanismos de control epidemiológico funcionan adecuadamente.

Las cifras oficiales contrastan con los testimonios ciudadanos, que hablan de múltiples muertes no registradas, niños enfermos sin atención médica adecuada y colapso en la infraestructura sanitaria.

“Con respeto, doctor Durán, lo que usted está diciendo es mentira. Esto está fuera de control”, expresó otro cubano, cuestionando también las afirmaciones sobre la supuesta fumigación en zonas afectadas.

Muchos usuarios pidieron que el doctor Durán se jubile o deje de repetir “el mismo discurso vacío”, argumentando que su rol actual “ya no genera confianza” y que “no representa el sufrimiento real del pueblo cubano”.

Mientras tanto, la crisis sanitaria continúa agudizándose en varios municipios del país, donde los vecinos reportan desbordes de hospitales, acumulación de basura, falta de transporte para enfermos y escasez de reactivos para realizar diagnósticos certeros.

“Ni siquiera hay paracetamol para bajar la fiebre. Los médicos te mandan para la casa con agua y reposo. ¿De qué control están hablando?”, denunció una madre cubana desde Matanzas.

En su comparecencia en la Televisión Nacional, el doctor Durán recordó que no existe tratamiento específico para estas enfermedades, pero es necesario acudir al médico si hay síntomas de alarma.

En todos los casos recomendó mantener una buena hidratación y tomar analgésicos, algo que muchos cubanos no pueden permitirse por la escasez de fármacos en el país o el alto valor de estos en el mercado informal.

El dengue mantiene transmisión en 12 provincias, 36 municipios. Hay hospitalizados tres pacientes graves y uno crítico. El virus de Oropouche está presente en 12 provincias, 26 municipios, con una tendencia a la disminución de casos. Por último, el chikungunya ratificó que se ha extendido, pero en los municipios de Matanzas.

Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Cuba y las declaraciones del doctor Francisco Durán