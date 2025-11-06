Durán alerta: Chikungunya, dengue y oropouche mantienen en vilo a Cuba

El director nacional de Epidemiología, Francisco Durán, confirmó que en Cuba se mantienen circulando tres virus que marcan la actual crisis epidemiológica.

En su actualización semanal, el experto precisó que están activos el chikungunya —el de mayor incidencia y el que provoca síntomas más molestos—, dengue —con transmisión activa— y Oropouche, cuyo número de casos va en descenso.

El especialista describió un panorama “complejo” y reconoció la inquietud pública ante la persistencia de cuadros febriles y malestares que afectan la vida laboral y escolar.

Durán aseguró que se intensifica la lucha antivectorial con prioridad en los territorios más complejos —La Habana, Matanzas y Cienfuegos—, e informó que se incrementó la fumigación con carros de alta productividad (TDA) facilitados por las FAR, sin abandonar la fumigación focal cada vez que aparece un caso.

Subrayó que el objetivo es abatir la infestación de mosquitos para cortar la transmisión, al tiempo que se sostiene la vigilancia clínica de pacientes sospechosos.

Sobre el impacto del huracán Melissa en el oriente del país, explicó que el arrastre inicial pudo reducir criaderos, pero que ahora proliferan depósitos de agua por la acumulación de lluvia y basura previa, lo que favorece la reproducción del vector y anticipa un repunte si no se refuerzan limpieza y ordenamiento ambiental.

Aun así, insistió en que no se ha interrumpido la atención médica ni el ingreso de los casos que lo requieren, y que las acciones de control se incrementarán conforme avance la recuperación y “se vaya ordenando el medio”.

En cuanto a recomendaciones clínicas, pidió evitar la automedicación y ser prudentes con los analgésicos en los primeros días de la enfermedad; advirtió específicamente que no es correcto tomar ibuprofeno en esa fase inicial.

Reconoció que el chikungunya, hoy predominante, provoca malestares incapacitantes y que en centros de trabajo “a veces quedan dos o tres de los que deberían estar”, reflejo del impacto laboral de los brotes.

De cara a las próximas semanas, el epidemiólogo anticipó que, a medida que se restablezcan los servicios y mejore el acceso en los territorios afectados por el temporal, será posible ampliar la fumigación y el control focal para contener la transmisión de chikungunya, dengue y Oropouche.

Concluyó agradeciendo el espacio informativo y se comprometió a seguir actualizando la evolución del escenario epidemiológico en próximas comparecencias.

Este martes, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, confirmó ante los medios nacionales que en Cuba se han reportado oficialmente 20,062 casos de chikungunya, además de una alta incidencia de dengue y otras arbovirosis.

Añadió que se mantiene la “búsqueda activa de febriles” con apoyo de estudiantes de ciencias médicas, mientras nueve provincias realizan fumigaciones intensivas, aunque hay denuncias de que dicho tratamiento se ha convertido en un negocio a la vista de los funcionarios locales.

Pese a ese discurso oficial, la percepción popular es otra: en numerosos municipios los ciudadanos denuncian que la fumigación es irregular, que no hay médicos ni insumos básicos, y que muchas personas evitan acudir a los hospitales ante la escasez de medicamentos o la saturación de los servicios.