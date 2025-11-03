¡Admirable! Ja Rulay y Belissa Cruz llevan donaciones a zonas afectadas por Melissa en Holguín

El cantante Ja Rulay y la actriz Belissa Cruz han comenzado a repartir ayuda y apoyo a las zonas afectadas tras el paso del huracán Melissa en Holguín.
“Más que artista somos humanos y no es Mandar apoyo es venir y apoyar que todos somos paisanos, fuerza mi Oriente de estas Salimos”, escribió Rulay en sus redes donde ha estado documentando su labor.
El proyecto Familia Cubana y el artista urbano BR también se han sumado a la iniciativa que ha entregado alimentos, ropa y artículos de primera necesidad a quienes más lo necesitan.
Cueto, uno de los municipios más azotados por Melissa en Holguín fue la primera parada de los artistas, que también se dejaron ver en Pueblo Nuevo, un suburbio de la ciudad de Holguín
El gesto ha sido agradecido por decenas de cubanos en las redes sociales, así como por los holguineros.
“Solo el pueblo salva al pueblo” o “En las calles apoyando al pueblo grandes”, han sido algunos de los mensajees de agradecimiento.
La labor de los artistas contrasta con la apatía de muchos de los integrantes de la nomenclatura del régimen.
Este domingo, muchos se preguntaban dónde está en este momento Lis Cuesta: la llamada “no primera dama” del régimen cubano, oriunda de Holguín, no ha mostrado señales de empatía hacia las víctimas, limitándose a compartir mensajes de propaganda política sobre el embargo estadounidense.
Preguntas Frecuentes sobre la Ayuda a Holguín tras el Huracán Melissa
¿Quiénes están liderando la ayuda humanitaria en Holguín tras el huracán Melissa?
El cantante Ja Rulay y la actriz Belissa Cruz son algunos de los más destacados en liderar la ayuda humanitaria en Holguín. Junto con el proyecto Familia Cubana y el artista urbano BR, han distribuido alimentos, ropa y artículos de primera necesidad en las zonas más afectadas. Este esfuerzo se da en un contexto donde la ayuda estatal ha sido criticada por su falta de efectividad.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano frente a la crisis en Holguín?
La respuesta del gobierno cubano ha sido criticada por su apatía y falta de acción efectiva. A pesar de los mensajes propagandísticos sobre el embargo estadounidense, figuras del régimen como Lis Cuesta, oriunda de Holguín, no han mostrado empatía ni acciones concretas para ayudar a las víctimas. Esta falta de respuesta contrasta con la movilización ciudadana tanto dentro como fuera de Cuba.
¿Cómo ha respondido la comunidad cubana en el extranjero ante la devastación por el huracán Melissa?
La comunidad cubana en el extranjero, especialmente en Miami, ha organizado campañas de recolección de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad. Personalidades como Bryansito, Zurdo y Wow Popy han liderado estos esfuerzos, demostrando un fuerte compromiso con los afectados. Estos gestos solidarios han sido bien recibidos y ampliamente elogiados en redes sociales.
