¡Admirable! Ja Rulay y Belissa Cruz llevan donaciones a zonas afectadas por Melissa en Holguín

El cantante Ja Rulay y la actriz Belissa Cruz han comenzado a repartir ayuda y apoyo a las zonas afectadas tras el paso del huracán Melissa en Holguín.

“Más que artista somos humanos y no es Mandar apoyo es venir y apoyar que todos somos paisanos, fuerza mi Oriente de estas Salimos”, escribió Rulay en sus redes donde ha estado documentando su labor.

El proyecto Familia Cubana y el artista urbano BR también se han sumado a la iniciativa que ha entregado alimentos, ropa y artículos de primera necesidad a quienes más lo necesitan.

Cueto, uno de los municipios más azotados por Melissa en Holguín fue la primera parada de los artistas, que también se dejaron ver en Pueblo Nuevo, un suburbio de la ciudad de Holguín

El gesto ha sido agradecido por decenas de cubanos en las redes sociales, así como por los holguineros.

“Solo el pueblo salva al pueblo” o “En las calles apoyando al pueblo grandes”, han sido algunos de los mensajees de agradecimiento.

Lo más leído hoy:

La labor de los artistas contrasta con la apatía de muchos de los integrantes de la nomenclatura del régimen.

Este domingo, muchos se preguntaban dónde está en este momento Lis Cuesta: la llamada “no primera dama” del régimen cubano, oriunda de Holguín, no ha mostrado señales de empatía hacia las víctimas, limitándose a compartir mensajes de propaganda política sobre el embargo estadounidense.