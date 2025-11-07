Así es una auténtica barra de plata del siglo XVII: ¿Cuántos dólares vale en 2025?

El joyero cubano en Miami, Carlos Marcelín, compartió un impresionante video junto al experto y coleccionista Antonio Sánchez Bretón, en el que muestran una auténtica barra de plata del siglo XVII, fundida en Potosí (actual Bolivia) en el año 1622 y perteneciente al histórico galeón español "Nuestra Señora de Atocha", hundido frente a las costas de Florida.

El video, publicado en la cuenta de Instagram de Marcelín, acumula más de 60 mil “me gusta” y se ha vuelto viral entre los amantes de la historia, la numismática y los tesoros coloniales.

Durante la grabación, Marcelín y Sánchez Bretón describen con detalle esta reliquia. “Estás viendo aquí una barra de plata que se hizo en Potosí. Las barras tienen muchas características. Esta se hizo en el año 1622 y aquí adelante tiene la P y quiere decir Potosí”, explicó el coleccionista.

La pieza, según detallan, pesa entre 15 y 90 libras troy, un tipo de medida antigua usada para metales preciosos. Esta barra de plata está cotizada en 2025 en unos 100 mil dólares. "¿Podemos negociarla ahora mismo? Te doy 80.000 por ella”, bromeó Marcelín.

La reliquia lleva grabado el número de manifiesto 899, que la identifica como una de las 1.038 barras recuperadas del Atocha por el legendario cazatesoros Mel Fisher en 1985. También conserva las marcas originales de la fundición, los sellos de control de pureza y el nombre del maestro platero responsable, profesión conocida como “Silver Master”.

“Nunca he visto algo así. Gracias por darme la oportunidad”, dijo emocionado Marcelín al sostener la barra.

El experto explicó además el método con que se verificaba la calidad del metal en tiempos coloniales. “Esto es el 'assay bite', como una mordida. El que chequeaba la calidad de la plata lo sacaba y verificaba la pureza, y eso era lo que cobraban los que hacían ese trabajo”.

Más allá del valor económico, los especialistas destacan que esta pieza tiene un enorme valor histórico y cultural.

"Nuestra Señora de Atocha" era uno de los galeones que transportaban el tesoro del Imperio español desde América hacia España. Se hundió en 1622 frente a los cayos de Florida, cargado con toneladas de oro, plata y piedras preciosas.

Su descubrimiento en 1985 por Mel Fisher fue considerado uno de los mayores hallazgos arqueológicos submarinos del siglo XX.