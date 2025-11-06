Hijo de Rolando Zaldívar agradece apoyo y cariño a su padre: "Con mucha fe en Dios siempre se podrá salir adelante"

El hijo del locutor cubano Rolando Zaldívar, José Michael Zaldívar, compartió un mensaje a través del proyecto Conducta (@conductadade) para agradecer las muestras de apoyo hacia su padre y aclarar que no existe ninguna recaudación de fondos vinculada al caso.

“Hola buenas noches, mi nombre es José Michael Zaldívar, yo soy el hijo de Rolando Zaldívar. Hago este video con varios fines. El primer fin es agradecerle, totalmente agradecido, con todas las personas que han mostrado apoyo, han mostrado cariño hacia mi padre, han escrito, se han preocupado, muchísimas gracias a todos de verdad”, expresó en el video publicado en redes sociales.

El joven también negó los rumores sobre una supuesta colecta para ayudar económicamente al locutor y precisó que el caso lo atiende directamente el equipo del proyecto Conducta: “He visto muchas páginas que se han dedicado a difundir noticias falsas, sobre que estamos recaudando fondos para ayudar a salvar la vida de mi papá. Totalmente incierto, es falso, no estamos recaudando ningún fondo. El caso lo está llevando directamente los muchachos de Conducta, los cuales les estoy muy agradecido con ellos que están haciendo una labor excelente”.

José Michael aprovechó el mensaje para enviar palabras de aliento a otras familias que enfrentan situaciones difíciles: “A toda la familia que estén pasando por un proceso parecido, que tengan mucha fe y mucha esperanza, es un proceso bien doloroso, bien triste, pero con mucha fe en Dios siempre se podrá salir adelante”.

El video, difundido en las plataformas de Conducta, ha acumulado cientos de mensajes de apoyo en TikTok, Instagram y Facebook. Los usuarios destacaron la actitud solidaria del hijo y su serenidad ante el momento que vive su familia. Entre las reacciones se repitieron frases como “Eres un gran hijo, Dios los bendiga”, “Caerse está permitido, levantarse es obligatorio” y “Rolando fue un excelente locutor, saldrá adelante”, acompañadas de emojis de corazones y oraciones.

La situación de Rolando Zaldívar conmocionó nuevamente a los cubanos tras conocerse su arresto en Miami por hurto menor y posesión de cocaína, según registros policiales del condado de Miami-Dade. La información reveló que al locutor, recordado por su trabajo en la radio y la televisión cubanas, le fue impuesta una fianza de 150 dólares y que las imágenes de su ficha policial mostraban un visible deterioro físico que impactó en redes sociales.

No es la primera vez que el comunicador enfrenta problemas con la justicia. En 2019 fue detenido por cargos de violencia doméstica y asalto con un arma mortal en Miami, según los archivos públicos de Florida. En aquella ocasión, Zaldívar pidió ayuda a través de una plataforma para cubrir los gastos de abogado y aseguró haber sido víctima de una falsa acusación.

El deterioro de su salud y la difícil situación actual del locutor, conocido por su paso por el programa Disco Fiesta 98 de Radio Ciudad de La Habana, han despertado una ola de nostalgia y apoyo entre colegas y seguidores. Muchos esperan que pueda rehabilitarse con el acompañamiento de su familia y el respaldo del grupo Conducta.