Otaola da su veredicto sobre Lina Luaces y el Miss Universe Cuba 2025 : "La única que estaba regia era la chiquita"

El presentador cubano Alexander Otaola ofreció su visión sin filtros sobre el resultado del certamen Miss Universe Cuba 2025, y desmontó algunas de las críticas que han circulado en redes sociales contra la ganadora, Lina Luaces, sobrina de Emilio y Gloria Estefan e hija de la presentadora Lili Estefan.

En El Mañanero, Otaola respondió a quienes afirman que los Estefan habrían comprado el concurso: “¿Qué cosa van a comprar? La churre esa, el pantano asqueroso ese en Hialeah que eran cuatro feas, cuatro chusmas y cuatro cojas, y la única que estaba regia era la chiquita”, soltó, en referencia al nivel general de las concursantes.

Sin expresar una preferencia personal por Luaces, Otaola fue enfático al decir que, en comparación con las demás participantes, su desempeño fue superior. También comparó a la nueva reina con la anterior representante cubana, Marianela Ancheta, a quien criticó entre ofensas e insultos.

“Entre Marianela Ancheta y Lina, ¿cuál de las dos está más preparada, cuál de las dos tiene más potencial, cuál de las dos la prensa la va a buscar más? Lina, obviamente”, opinó.

Para Otaola, la simple vinculación del apellido Estefan con el certamen ya es un valor añadido: “Nada más con que el apellido Estefan esté relacionado al concurso, ya le están dando al concurso más de lo que el concurso puede darles a ellos”, dijo.

También fue claro al señalar que Lina no tuvo una verdadera competencia durante el evento. Según él, Mía Dio era la única con posibilidades reales, pero “se quedó frizada esa noche, apocada, se la tragó el escenario”.

Lo más leído hoy:

Respecto a las críticas por el hecho de que Lina no hable español fluidamente ni haya vivido en Cuba, el presentador fue directo: Aunque no hable español, el concurso en Tailandia será en inglés, idioma que domina perfectamente. Y el hecho de que nunca hizo una cola en Cuba no es algo que a su juicio sea relevante, porque en tailandia no le van a preguntar por las colas para el pollo.

Otaola concluyó que, desde un punto de vista estratégico, Luaces tiene un perfil competitivo: “Es una chiquita que va con una preparación, está acostumbrada al mundo del espectáculo, conoce las cámaras, las cámaras la conocen a ella. Lo más probable, no se asusten, es que esta chiquita quede en el top 5. A lo mejor no gana, pero puede estar en el top 5”, dijo.

Preguntas frecuentes sobre Lina Luaces y el Miss Universe Cuba 2025