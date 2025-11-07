Así se ven mil dólares en pesos cubanos: una montaña de billetes que revela la inflación en Cuba

Una joven cubana mostró en TikTok cómo luce el equivalente a mil dólares estadounidenses cambiados a pesos cubanos (CUP), y el resultado sorprendió a miles de usuarios por la cantidad descomunal de billetes que tuvo que sostener en brazos.
El video, publicado por la usuaria @yaneisycanta_98, acumula miles de visualizaciones. En él, la joven aparece con fajos de billetes de distintas denominaciones —principalmente de 200, 500 y 100 pesos—, mientras explica que “por un dólar americano te están dando en el mercado informal 450 pesos cubanos”.
“En otras provincias está mucho más alto, pero aquí donde yo vivo está en ese precio. El dólar sube y baja constantemente. El Gobierno lo tiene a un valor mucho más bajo, pero nunca supera al mercado informal”, comenta la cubana en su video, aclarando que su intención es educativa y que solo busca mostrar “cómo es la moneda de mi país”.
En las imágenes, mil dólares equivalen aproximadamente a 450.000 pesos cubanos, una cifra que evidencia la profunda devaluación del CUP y la pérdida de poder adquisitivo de la población.
El testimonio de la joven refleja la realidad que viven millones de cubanos, que recurren al mercado informal para conseguir divisas, ya que el Banco Central de Cuba mantiene un tipo de cambio oficial artificialmente bajo que no responde al valor real del dólar en la calle.
“Imagínense con 10.000 dólares, se llenaría una mesa entera”, añade la joven entre risas, mientras sostiene los fajos de billetes, algunos amarrados con gomas y etiquetas bancarias.
En los comentarios, decenas de usuarios reaccionaron con asombro ante la cantidad de papel moneda que representa una cifra relativamente pequeña en dólares, símbolo del colapso económico que sufre el país.
Preguntas frecuentes sobre la inflación y el valor del peso cubano
¿Cuál es el valor del dólar en el mercado informal cubano?
En el mercado informal cubano, el dólar estadounidense se cotiza aproximadamente a 450 pesos cubanos, aunque este valor puede variar según la región y la fluctuación del mercado. Este tipo de cambio es significativamente más alto que el valor oficial establecido por el gobierno cubano, lo que refleja una profunda devaluación del peso cubano.
¿Por qué los cubanos recurren al mercado informal para cambiar divisas?
Los cubanos recurren al mercado informal porque el tipo de cambio oficial del gobierno no refleja el valor real del dólar en la economía cubana. La tasa oficial es mucho más baja, lo que no incentiva su uso, y lleva a que la población busque el mercado informal para obtener un valor más realista y beneficioso por sus divisas.
¿Qué refleja la cantidad de billetes que se necesita para cambiar mil dólares en Cuba?
La enorme cantidad de billetes necesaria para cambiar mil dólares en Cuba evidencia la grave inflación y devaluación del peso cubano. Esta situación no solo ilustra la pérdida de poder adquisitivo de la moneda local, sino también las dificultades cotidianas para manejar grandes volúmenes de efectivo debido a la falta de billetes de alta denominación.
¿Cómo afecta la inflación a los precios y salarios en Cuba?
La inflación en Cuba ha disparado los precios de los productos básicos, mientras que los salarios se mantienen estancados. Esto ha creado una brecha entre el costo de vida y la capacidad adquisitiva de la población, obligando a muchos a buscar formas alternativas de obtener divisas o productos esenciales.
¿Qué propone el gobierno cubano para cerrar la brecha cambiaria entre el valor oficial y el informal?
El gobierno cubano ha anunciado su intención de introducir un sistema de cambio flotante para cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas. Sin embargo, hasta el momento no se han dado detalles concretos sobre su implementación, lo que genera incertidumbre sobre su efectividad en la práctica.
