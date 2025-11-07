Así se ven mil dólares en pesos cubanos: una montaña de billetes que revela la inflación en Cuba

Una joven cubana mostró en TikTok cómo luce el equivalente a mil dólares estadounidenses cambiados a pesos cubanos (CUP), y el resultado sorprendió a miles de usuarios por la cantidad descomunal de billetes que tuvo que sostener en brazos.

El video, publicado por la usuaria @yaneisycanta_98, acumula miles de visualizaciones. En él, la joven aparece con fajos de billetes de distintas denominaciones —principalmente de 200, 500 y 100 pesos—, mientras explica que “por un dólar americano te están dando en el mercado informal 450 pesos cubanos”.

“En otras provincias está mucho más alto, pero aquí donde yo vivo está en ese precio. El dólar sube y baja constantemente. El Gobierno lo tiene a un valor mucho más bajo, pero nunca supera al mercado informal”, comenta la cubana en su video, aclarando que su intención es educativa y que solo busca mostrar “cómo es la moneda de mi país”.

En las imágenes, mil dólares equivalen aproximadamente a 450.000 pesos cubanos, una cifra que evidencia la profunda devaluación del CUP y la pérdida de poder adquisitivo de la población.

El testimonio de la joven refleja la realidad que viven millones de cubanos, que recurren al mercado informal para conseguir divisas, ya que el Banco Central de Cuba mantiene un tipo de cambio oficial artificialmente bajo que no responde al valor real del dólar en la calle.

“Imagínense con 10.000 dólares, se llenaría una mesa entera”, añade la joven entre risas, mientras sostiene los fajos de billetes, algunos amarrados con gomas y etiquetas bancarias.

En los comentarios, decenas de usuarios reaccionaron con asombro ante la cantidad de papel moneda que representa una cifra relativamente pequeña en dólares, símbolo del colapso económico que sufre el país.