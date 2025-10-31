Así vive esta cubana en Cuba: muestra cómo está quedando su casa de ensueño en la isla

Una cubana se ha vuelto viral en TikTok tras mostrar con orgullo la casa que ha logrado construir y remodelar en Cuba, a la que llama con cariño “nuestra casita”.
En el video, publicado por la usuaria @yedianisyelianis, se aprecia una vivienda moderna, con un estilo contemporáneo poco común en la isla. La mujer muestra los espacios interiores decorados con detalles minimalistas, luces LED empotradas, muebles blancos y una gran pantalla de televisión colocada en la pared principal del salón.
En otra parte del clip, también se observa un automóvil Hyundai SUV de color negro, con matrícula cubana, estacionado en la entrada de la vivienda.
Acompañando el video, la creadora escribió: “Nuestra casita en Cuba, poco a poco, pero con amor”, una frase que ha resonado entre sus seguidores, muchos de los cuales la felicitan por su esfuerzo y dedicación.
El contenido ha generado comentarios de admiración y sorpresa, ya que mantener una vivienda en esas condiciones en Cuba representa un gran desafío debido a la escasez de materiales de construcción y los altos precios en el mercado informal.
En medio de una profunda crisis económica y un déficit de vivienda que afecta a miles de familias cubanas, este tipo de publicaciones suele
Preguntas frecuentes sobre la construcción y remodelación de viviendas en Cuba
¿Cómo logró esta cubana construir una casa moderna en Cuba?
La cubana logró construir y remodelar su casa con esfuerzo y dedicación, enfrentando el desafío de la escasez de materiales de construcción y los altos precios en el mercado informal de Cuba. Su historia ha sido compartida en TikTok, donde muestra con orgullo los resultados de su trabajo.
¿Es común encontrar casas modernas en Cuba?
No es común encontrar casas modernas en Cuba, ya que el país atraviesa una profunda crisis económica y un déficit habitacional que afecta a muchas familias. Las casas con estilo contemporáneo son poco comunes debido a la dificultad de acceder a materiales y recursos necesarios para su construcción.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos al remodelar sus viviendas?
Los cubanos enfrentan múltiples desafíos al remodelar sus viviendas, entre ellos la escasez de materiales de construcción, los altos costos en el mercado informal y las dificultades económicas generales del país. La remodelación de viviendas es un esfuerzo significativo dado el contexto actual de la isla.
¿Cómo afecta la situación económica de Cuba a la construcción de viviendas?
La situación económica de Cuba afecta significativamente la construcción de viviendas, ya que muchas personas enfrentan dificultades para adquirir los materiales necesarios y los precios suelen ser elevados. Además, el déficit habitacional y las restricciones económicas limitan las posibilidades de mejorar las condiciones de vida en la isla.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.