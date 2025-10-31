Así vive esta cubana en Cuba: muestra cómo está quedando su casa de ensueño en la isla

Una cubana se ha vuelto viral en TikTok tras mostrar con orgullo la casa que ha logrado construir y remodelar en Cuba, a la que llama con cariño “nuestra casita”.

En el video, publicado por la usuaria @yedianisyelianis, se aprecia una vivienda moderna, con un estilo contemporáneo poco común en la isla. La mujer muestra los espacios interiores decorados con detalles minimalistas, luces LED empotradas, muebles blancos y una gran pantalla de televisión colocada en la pared principal del salón.

En otra parte del clip, también se observa un automóvil Hyundai SUV de color negro, con matrícula cubana, estacionado en la entrada de la vivienda.

Acompañando el video, la creadora escribió: “Nuestra casita en Cuba, poco a poco, pero con amor”, una frase que ha resonado entre sus seguidores, muchos de los cuales la felicitan por su esfuerzo y dedicación.

El contenido ha generado comentarios de admiración y sorpresa, ya que mantener una vivienda en esas condiciones en Cuba representa un gran desafío debido a la escasez de materiales de construcción y los altos precios en el mercado informal.

En medio de una profunda crisis económica y un déficit de vivienda que afecta a miles de familias cubanas, este tipo de publicaciones suele