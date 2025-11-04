Cubana compra una casa en Italia por un euro

Comprar una casa en Italia por un euro suena a ganga irresistible, pero la realidad es mucho más compleja, como descubrió Dayami, una cubana residente en el país europeo que compartió su experiencia en su canal de YouTube "Cubana en Italia".

En su video titulado "Casas por 1 € en Italia | Así compré la mía siendo emigrante", la joven explica con transparencia todos los detalles de su compra, los requisitos legales y, sobre todo, los gastos ocultos que acompañan a este tipo de ofertas que muchos ayuntamientos italianos lanzan para repoblar zonas rurales prácticamente abandonadas.

“No es tan sencillo como pagar un euro”, advierte Dayami. La aprobación de "la compra" estuvo sujeta a varios requisitos, entre los que destaca:

Presentar un plano arquitectónico completo del proyecto de restauración de la casa Depositar 4.000 euros de garantía Comprometerse a rehabilitar la vivienda en un plazo máximo de tres años Cubrir los gastos notariales, el catastro del edificio y el registro de la propiedad.

Todos estos trámites pueden elevar los costos a varios miles de euros, sin contar los gastos de la restauración de la vivienda que no es habitable en la actualidad.

La casa que compró Dayami forma parte de un programa municipal de repoblación en una pequeña comuna cercana a una zona turística.

Muchas de estas viviendas están en ruinas o en peligro de derrumbe y requieren una inversión significativa en materiales, permisos y mano de obra especializada. En algunos casos, incluso deben ser demolidas, lo que también podría implicar gastos para el comprador.

El euro es simbólico, porque en realidad tendrás que pagar los servicios de un arquitecto, las licencias, mano de obra especializada para la restauración, materiales costosos propios de este tipo de edificaciones, como maderas y piedras.

También debe renovar todo el cableado eléctrico e instalar un sistema de calefacción moderno. En el presupuesto debe añadir el transporte de los productos y materiales a utilizar en la reforma, porque estos pueblos están lejos de todo.

Dayami reconoce que vivir en esas zonas rurales implica aislamiento, inviernos duros y falta de servicios básicos, pero asegura que está preparada para lo que se avecina y dará información a sus seguidores sobre el paso a paso de la restauración de su casa en Italia.

Los programas de “casas por un euro” surgieron en Italia como una estrategia de los ayuntamientos de pueblos despoblados para atraer nuevos habitantes, especialmente extranjeros interesados en un estilo de vida tranquilo o en proyectos turísticos.

Sin embargo, no todos los casos terminan bien, algunos compradores desisten al descubrir que el costo real de la restauración puede superar los 50.000 euros.

La historia de esta cubana en Italia se ha vuelto un ejemplo realista de lo que hay detrás del sueño de “comprar una casa por un euro”. Es posible, pero no está exento de obstáculos, gastos y burocracia que deberá enfrentar con tenacidad.

“¿Crees que vale la pena esta inversión que hice?”, se preguntó Dayami al final de su video, que acumula visualizaciones y muchos comentarios de otros emigrantes interesados en seguir sus pasos.