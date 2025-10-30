¡Sin palabras! Joven cocina para las personas de las calles de Cuba: "Esperaban encontrar algo de comer en la basura"

Una joven cubana ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales tras compartir un video en el que aparece cocinando y repartiendo comida a personas sin hogar en las calles de Cuba, en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país.

En el video, publicado en su cuenta de TikTok @meli_martinez_, la joven muestra cómo prepara un enorme pedazo de carne de cerdo, lo adoba cuidadosamente y, tras cocinarlo, sale a repartir porciones acompañadas de refrescos a personas necesitadas.

“Cocinando con amor en Cuba. Me di cuenta de lo felices que hicimos a estas personas que no habían comido nada en todo el día y esperaban encontrar algo en la basura”, comentó la cubana en la publicación, que rápidamente se volvió viral y ha generado cientos de mensajes de admiración y agradecimiento.

Las imágenes muestran el contraste entre la abundancia del banquete que ella prepara y la dura realidad de quienes viven en las calles, reflejo de la miseria que golpea a miles de cubanos debido al fracaso del modelo económico socialista impuesto por el régimen.

Usuarios de TikTok y otras redes aplaudieron el gesto solidario de la joven, destacando su empatía en un contexto donde la escasez de alimentos, los altos precios y la falta de oportunidades mantienen a gran parte del pueblo cubano en una lucha diaria por sobrevivir.

El video ha sido compartido miles de veces y ha despertado un debate sobre la creciente pobreza en la isla, donde muchos dependen de la caridad o de buscar comida en la basura para poder alimentarse.