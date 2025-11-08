MINREX destaca intervención de Óscar Pérez Oliva: Sobrino nieto de los Castro acapara los focos del régimen

Vídeos relacionados:

Un detalle llamó poderosamente la atención tras la reciente sesión del Consejo de Defensa Nacional, presidida por Miguel Díaz-Canel y retransmitida por la televisión cubana: el MINREX decidió resaltar en sus redes sociales únicamente la intervención del viceprimer ministro Óscar Pérez Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro.

Mientras en la reunión participaron altos dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno —entre ellos los ministros de Energía, Salud, Educación y Economía—, el ministerio de Relaciones Exteriores publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) un único mensaje centrado en Pérez Oliva.

Captura de pantalla X / @CubaMINREX

“El viceprimer ministro Óscar Pérez Oliva Fraga detalló la ayuda recibida tras el huracán Melissa”, señaló el tuit del MINREX, que además precisó cifras concretas: “Plan de la ONU: 74 millones de dólares, con 11 millones ya activados. Se destacan las donaciones de varios países europeos, del continente americano y de otras partes del mundo”.

La publicación, que omitió toda referencia al resto de intervinientes o al propio Díaz-Canel, no pasó inadvertida para analistas y usuarios en redes sociales, que ven en el gesto un nuevo intento de posicionar a Pérez Oliva como nuevo rostro de la maquinaria de poder del régimen.

Recientemente promovido a viceprimer ministro, sin dejar su cargo como titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Pérez Oliva —de 44 años— ha ido ganando un protagonismo inusual en la cúpula cubana. Su parentesco con la familia Castro y su ascendente perfil público lo han convertido en una figura que algunos califican como “el heredero tecnócrata” del castrismo.

El tuit del MINREX refuerza esa percepción, especialmente en un contexto donde el régimen intenta proyectar imagen de apertura internacional y cooperación humanitaria, tras la devastación provocada por el huracán Melissa.

Sin embargo, dentro de la isla, la ayuda internacional apenas se traduce en alivio para la población, que sigue padeciendo apagones, escasez de alimentos y un colapso general de los servicios básicos.

Resulta llamativo que la Cancillería, centro de proyección internacional del poder y la presunta legitimidad del régimen, y difusor de la propaganda del mito de la llamada “revolución”, destaque a una sola figura política en un evento institucional lleno de otros dirigentes.

Para muchos, el gesto confirma que el régimen busca consolidar un nuevo rostro de poder bajo el paraguas familiar de los Castro, en momentos en que la supuesta legitimidad de Díaz-Canel y su equipo se encuentra más cuestionada que nunca.