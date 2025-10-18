Marrero Cruz se derrite en elogios por el sobrino-nieto de Raúl Castro tras su ascenso: “Un cuadro preparado”

Vídeos relacionados:

El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz felicitó públicamente a Óscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro, tras su promoción como viceprimer ministro, a quien describió como “un cuadro preparado que tiene todas las cualidades para asumir las nuevas tareas asignadas”.

El mensaje, publicado en la red social X, generó una ola de reacciones críticas e irónicas. Decenas de usuarios respondieron denunciando nepotismo y la consolidación de una “dinastía familiar” en el poder.

“Cuando dijiste que tiene cualidades quisiste decir que tiene familiares en la cúpula”, comentó una internauta.

Otro usuario escribió: “Cualidades requeridas: ser nieto de Raúl Castro”, mientras otros calificaron el nombramiento como “La mafia en acción” o “otro miembro de la familia real”.

Pérez-Oliva es hijo de Mirsa Fraga Castro, y nieto de Ángela Castro, hermana del fallecido dictador, así como del nonagenario y retirado general de ejército.

Su ascenso que refuerza la presencia del clan Castro en los principales cargos del Estado, ocurre en medio de la peor crisis económica en décadas y del creciente malestar ciudadano por el inmovilismo político y la falta de transparencia en las designaciones gubernamentales.

Lo más leído hoy:

La víspera, al comunicar la promoción, el régimen cubano informó que se trató de una decisión aprobada por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista y ratificada por el Consejo de Estado, a propuesta de Miguel Díaz-Canel.

El funcionario, de 54 años, ingeniero en electrónica, mantendrá simultáneamente su responsabilidad como ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), cargo que ocupa desde mayo de 2024, cuando sustituyó al histórico negociador del régimen, Ricardo Cabrisas Ruiz, fallecido a mediados de septiembre a los 88 años.

Antes de su designación, el nuevo viceprimer ministro ocupó cargos como director de empresas estatales y viceministro primero del Mincex.

Un punto crucial de su carrera fue su rol como director de Evaluación de Negocios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, donde operó bajo la supervisión del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, exyerno de Raúl Castro y figura central en las opacas finanzas del Grupo de Administración Empresarial S. A. (Gaesa).

Aunque el funcionario es oficialmente elogiado por su disciplina y “dominio de las relaciones económicas internacionales” tras graduarse en la Universidad Tecnológica de La Habana (Cujae), su meteórico ascenso ha llamado la atención en el contexto de la burocracia cubana.

Su designación evidencia la influencia dominante del clan familiar Castro y sus “herederos” en los niveles superiores del poder político y económico.

El actual gobierno de la “continuidad”, formalmente encabezado por Díaz-Canel, es percibido por analistas como un mero teatro; ven al designado gobernante como una “marioneta” de la “famiglia”, cuyo verdadero círculo de poder se prepara para tomar el relevo.

Preguntas frecuentes sobre el ascenso de Óscar Pérez-Oliva Fraga en Cuba