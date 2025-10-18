Marrero Cruz se derrite en elogios por el sobrino-nieto de Raúl Castro tras su ascenso: “Un cuadro preparado”

Vídeos relacionados:
El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz felicitó públicamente a Óscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro, tras su promoción como viceprimer ministro, a quien describió como “un cuadro preparado que tiene todas las cualidades para asumir las nuevas tareas asignadas”.
El mensaje, publicado en la red social X, generó una ola de reacciones críticas e irónicas. Decenas de usuarios respondieron denunciando nepotismo y la consolidación de una “dinastía familiar” en el poder.
“Cuando dijiste que tiene cualidades quisiste decir que tiene familiares en la cúpula”, comentó una internauta.
Otro usuario escribió: “Cualidades requeridas: ser nieto de Raúl Castro”, mientras otros calificaron el nombramiento como “La mafia en acción” o “otro miembro de la familia real”.
Pérez-Oliva es hijo de Mirsa Fraga Castro, y nieto de Ángela Castro, hermana del fallecido dictador, así como del nonagenario y retirado general de ejército.
Su ascenso que refuerza la presencia del clan Castro en los principales cargos del Estado, ocurre en medio de la peor crisis económica en décadas y del creciente malestar ciudadano por el inmovilismo político y la falta de transparencia en las designaciones gubernamentales.
Lo más leído hoy:
La víspera, al comunicar la promoción, el régimen cubano informó que se trató de una decisión aprobada por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista y ratificada por el Consejo de Estado, a propuesta de Miguel Díaz-Canel.
El funcionario, de 54 años, ingeniero en electrónica, mantendrá simultáneamente su responsabilidad como ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), cargo que ocupa desde mayo de 2024, cuando sustituyó al histórico negociador del régimen, Ricardo Cabrisas Ruiz, fallecido a mediados de septiembre a los 88 años.
Antes de su designación, el nuevo viceprimer ministro ocupó cargos como director de empresas estatales y viceministro primero del Mincex.
Un punto crucial de su carrera fue su rol como director de Evaluación de Negocios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, donde operó bajo la supervisión del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, exyerno de Raúl Castro y figura central en las opacas finanzas del Grupo de Administración Empresarial S. A. (Gaesa).
Aunque el funcionario es oficialmente elogiado por su disciplina y “dominio de las relaciones económicas internacionales” tras graduarse en la Universidad Tecnológica de La Habana (Cujae), su meteórico ascenso ha llamado la atención en el contexto de la burocracia cubana.
Su designación evidencia la influencia dominante del clan familiar Castro y sus “herederos” en los niveles superiores del poder político y económico.
El actual gobierno de la “continuidad”, formalmente encabezado por Díaz-Canel, es percibido por analistas como un mero teatro; ven al designado gobernante como una “marioneta” de la “famiglia”, cuyo verdadero círculo de poder se prepara para tomar el relevo.
Preguntas frecuentes sobre el ascenso de Óscar Pérez-Oliva Fraga en Cuba
¿Quién es Óscar Pérez-Oliva Fraga?
Óscar Pérez-Oliva Fraga es un ingeniero en electrónica y sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro. Ha sido recientemente promovido a viceprimer ministro de Cuba, lo que refuerza la influencia de la familia Castro en el gobierno. Anteriormente, se desempeñó como ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y ha ocupado diversos roles dentro del sistema estatal cubano, incluyendo su actuación en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
¿Qué reacciones ha generado el ascenso de Pérez-Oliva Fraga?
El ascenso de Pérez-Oliva Fraga ha generado críticas y acusaciones de nepotismo. Muchos usuarios en redes sociales han denunciado la consolidación de una "dinastía familiar" en el poder cubano, señalando que su promoción refuerza la percepción de continuidad del control del clan Castro en la política y economía del país.
¿Por qué se critica el nombramiento de Óscar Pérez-Oliva Fraga?
El nombramiento de Pérez-Oliva Fraga es criticado principalmente por ser percibido como un acto de nepotismo. Su ascenso se ve como un ejemplo de cómo el poder en Cuba sigue dominado por el linaje Castro, en lugar de basarse en un mérito profesional o técnico. Además, ocurre en un contexto de crisis económica y malestar ciudadano por la falta de transparencia en las designaciones gubernamentales.
¿Cuál es la importancia del rol de viceprimer ministro que ahora ocupa Pérez-Oliva Fraga?
El rol de viceprimer ministro es uno de los más altos dentro del Consejo de Ministros en Cuba. Esta posición otorga a Pérez-Oliva Fraga un asiento en las decisiones estratégicas del gobierno, bajo la supervisión del primer ministro Manuel Marrero Cruz y el gobernante designado Miguel Díaz-Canel. Su promoción reafirma el control del clan Castro en el poder político y económico del país.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.