Madre de José Daniel Ferrer recibe atención médica inmediata en EE.UU. tras sufrir accidente doméstico

La madre del opositor cubano José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue atendida de urgencia en Estados Unidos tras sufrir una caída en el baño que le provocó una fractura en el tobillo y un cuadro de descompensación arterial.

El incidente, ocurrido este viernes, fue relatado por el propio Ferrer y su hermano Luis Enrique, quienes alabaron la rápida y eficiente respuesta del sistema de emergencias norteamericano, en contraste con la propaganda del régimen cubano sobre el sistema de salud estadounidense.

"Mi madre acaba de sufrir un accidente en el baño. Se cayó y afectó una pierna, tiene vómitos y la presión arterial descompensada. Mi cuñada y mi hermano llamaron al 911 e inmediatamente enviaron una ambulancia", contó José Daniel Ferrer en un video publicado en Facebook.

"Mi madre, mi hermano y mi cuñada son personas pobres, no son ricos. Según la propaganda de la tiranía, en Estados Unidos los pobres carecen de adecuada atención médica y la pasan muy mal. ¡FALSO!", añadió el activista, quien fue desterrado el mes pasado de Cuba tras más de cuatro años preso.

Su hermano Luis Enrique detalló que tres vehículos de emergencia llegaron poco después de realizar la llamada y que los médicos trasladaron de inmediato a la anciana al hospital.

Foto: Facebook / Luis Enrique Ferrer García

"Luego los comunistas con sus mentiras y propaganda hablando basuras de que en USA los pobres se mueren sin asistencia y que ellos son una potencia médica. Potencia mendiga es lo que son", escribió en Facebook.

Captura de Facebook / Luis Enrique Ferrer García

Horas más tarde, confirmó que los doctores diagnosticaron una fractura en el tobillo y que sería trasladada a otro centro con más recursos ortopédicos.

El caso generó cientos de mensajes de apoyo en redes sociales.

"Aquí nadie se queda sin asistencia médica. Que se mejore tu madre", comentó una residente en Florida.

Otro cubano señaló: "Ella debe ser tan fuerte como sus hijos, y está donde la van a atender bien, donde hay recursos. Que se recupere pronto lo más pronto posible para que disfrute esta libertad".

La historia de la madre de Ferrer contrasta con la realidad del sistema de salud cubano, que atraviesa una de sus peores crisis en décadas.

En la Isla, los hospitales carecen de medicamentos, insumos básicos y personal suficiente, y los pacientes deben llevar desde las jeringuillas hasta las sábanas.

Sin embargo, el régimen sigue presentando el modelo sanitario cubano como "ejemplar", al tiempo que difunde una narrativa distorsionada sobre la atención médica en Estados Unidos, afirmando que los pobres son abandonados en los hospitales si no pueden pagar.

La rápida atención médica recibida por la madre del disidente desmiente esa versión. En cuestión de minutos, una ambulancia equipada, personal médico y los recursos necesarios estuvieron disponibles para asistir a una mujer de bajos ingresos.

Por el contrario, en Cuba, los ciudadanos deben esperar horas, incluso días, por una ambulancia o por una simple consulta, en un sistema colapsado por la falta de recursos y la mala gestión gubernamental.

José Daniel Ferrer, uno de los opositores más reconocidos de la Isla, fue encarcelado durante la Primavera Negra de 2003 por su activismo pacífico.

Tras más de dos décadas de persecución, detenciones y torturas, fue desterrado a Estados Unidos en octubre pasado, acompañado por su familia.

Hoy, desde el exilio, continúa denunciando los abusos del régimen y la realidad que enfrenta el pueblo cubano, marcada por la pobreza, el deterioro de los servicios públicos y la represión política.

El accidente de su madre, atendido con prontitud y dignidad en un país donde la propaganda del régimen aseguraba que eso no sería posible, se ha convertido en una nueva evidencia de cuánto ha mentido el gobierno cubano durante décadas sobre el mundo más allá de sus fronteras.