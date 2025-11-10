Arranca proceso judicial contra Chocolate MC en Miami: Juez niega amparo por libertad de expresión

Foto © Collage Captura de Telemundo 51

El controvertido cantante de música urbana Yosvany Sierra Hernández, conocido como Chocolate MC, enfrenta desde este lunes un juicio penal en el condado de Miami-Dade tras ser acusado de lanzar amenazas de muerte en redes sociales contra el supuesto asesino del también artista El Taiger.

El proceso judicial arrancó con la selección del jurado, paso previo a las audiencias que continuarán el miércoles 12 de noviembre con la presentación formal de argumentos por parte de la Fiscalía y la defensa.

Se trata de un caso con gran carga simbólica y emocional dentro del ámbito artístico cubano en el exilio, pues las supuestas amenazas habrían estado dirigidas contra Damián Valdez Galloso, el hombre acusado del asesinato del reguetonero El Taiger.

Publicaciones en redes y acusaciones

La Fiscalía del condado de Miami-Dade sostiene que Chocolate MC realizó publicaciones en su cuenta de Instagram que constituirían "amenazas verdaderas" de violencia.

Entre los mensajes que forman parte del expediente fiscal se citan frases como:

“Si la policía no te mata, te vamos a matar”

“Cien mil dólares por tu cabeza”

Estos textos, según los fiscales, iban acompañados de emojis violentos y referencias a una pandilla identificada como ZMF, lo que refuerza la tesis de la Fiscalía sobre la intención real de incitación a la violencia contra Valdez Galloso.

Las autoridades alegan que, además de estas expresiones, el artista habría ofrecido una recompensa de 100,000 dólares a quien atacara al presunto homicida de El Taiger, lo cual elevó la gravedad de los cargos y condujo a la apertura de un juicio criminal.

El fallo del juez: Sin amparo en la Primera Enmienda

La defensa de Chocolate había intentado ampararse en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, para argumentar que los mensajes eran parte de una descarga emocional o artística sin intención criminal.

Sin embargo, el juez Milton Hirsch denegó esa petición.

El magistrado concluyó que las expresiones hechas por el artista en redes no estaban protegidas constitucionalmente, ya que encajaban en la categoría de “amenazas verdaderas”, una figura legal que excluye el amparo de la Primera Enmienda.

Este revés judicial impide que la defensa pueda alegar libertad de expresión como argumento principal durante el juicio.

Defensa: Inocente y en evaluación psicológica

El abogado defensor, Adolfo Gil, ha sido categórico: “Mi cliente es 100% inocente de todas las acusaciones”.

Gil también reveló que Chocolate MC se encuentra actualmente bajo evaluación psicológica, aunque eso no ha sido motivo suficiente para suspender el juicio.

El juez Hirsch rechazó posponer el proceso, tal como solicitaba la defensa, y mantuvo firme la fecha de este 10 de noviembre para el inicio formal.

La pareja de Chocolate: Entre la fe y la esperanza

Yelena Ramírez, pareja del reguetonero, expresó alivio ante el inicio del juicio, después de varios retrasos y audiencias aplazadas.

Ramírez también dio declaraciones que abren una ventana a la transformación personal del artista durante su detención: “Él ha cambiado mucho, está más apegado a la religión cristiana y eso me sorprende”

Su testimonio aporta un componente humano al proceso judicial, y sugiere que Chocolate MC atraviesa un proceso de introspección mientras enfrenta múltiples causas judiciales.

Damián Valdez Galloso y la imposibilidad de testificar

Durante la audiencia previa al juicio también se informó que Damián Valdez Galloso, acusado del asesinato de El Taiger y presunto blanco de las amenazas, no testificará.

Su abogado invocó la Quinta Enmienda, que protege a los ciudadanos de autoincriminarse, por lo que no podrá ser llamado al estrado como testigo en este proceso.

Valdez Galloso enfrenta su propio juicio por homicidio, lo cual añade una capa adicional de complejidad al contexto judicial en el que se encuentra envuelto el caso de Chocolate MC.

El juicio que comienza este lunes no es el único frente judicial del reguetonero. Según trascendió, Chocolate MC tiene otros dos procesos penales pendientes, entre ellos uno por presunto secuestro y robo a un residente de Opa-Locka, en el que se habría utilizado un arma falsa.

La pareja del artista, sin embargo, mantiene el optimismo: “Ahora viene este juicio el día 10 y después otros dos. Posiblemente para el mes que viene él salga”.