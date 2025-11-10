Cubanos "desempolvarán" los abrigos con la llegada de un frente frío

Vídeos relacionados:

Los cubanos volverán a sentir el aire invernal esta semana con la llegada de un frente frío que afectará el país desde la mañana del lunes, principalmente en la región occidental, y aunque quizás no sea suficiente para desempolvar los abrigos, sí refrescará el calor.

El meteorólogo Raydel Ruisánchez informó en su cuenta de Facebook este domingo que el frente provocará un aumento de la nubosidad, algunos chubascos y lluvias aisladas, y un descenso notable de las temperaturas.

De acuerdo con el especialista, el fenómeno se desplazará hacia el centro y oriente del país durante el martes, donde podría permanecer estacionario y dejar lluvias más persistentes en varias zonas.

Ruisánchez explicó que el cambio de tiempo vendrá acompañado de vientos del norte de entre 20 y 35 km/h, con rachas más fuertes en la costa norte, lo que generará marejadas y acumulaciones de agua en áreas bajas, especialmente en el litoral occidental.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 22 y 25 grados Celsius en el occidente y el centro, y hasta 28 grados en el oriente, mientras que las mínimas descenderán entre 15 y 18 grados en zonas del interior.

La madrugada más fría, según el pronóstico, podría ser la del miércoles, cuando la nubosidad disminuirá y el aire frío se hará sentir con mayor intensidad.

El meteorólogo recomendó a la población tomar precauciones ante los vientos fuertes y las marejadas, y estar atentos a los próximos reportes del Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet).

El nuevo frente marca la primera irrupción significativa de aire frío de noviembre, que dará una tregua al calor y traerá al país el ambiente típico de inicios del invierno cubano.

Este primer frente frío de este otoño ha traído un descenso notable de las temperaturas al sur de la Florida desde este fin de semana.

El sistema se desplazaría por el este de Estados Unidos y llegaría al área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale entre el domingo y el lunes, provocando que las temperaturas nocturnas desciendan hasta 16 grados Celsius.

Sin embargo, el cambio más fuerte se sentirá el martes en la madrugada, cuando los termómetros podrían marcar cerca de 10 grados Celsius, la cifra más baja de la temporada.