Cuba busca “oxígeno” deportivo en Arabia Saudita en medio del colapso de su sistema nacional

El deporte cubano, otrora orgullo nacional y vitrina propagandística del régimen comunista, atraviesa uno de sus peores momentos en décadas y carga instalaciones en ruinas, falta de recursos, carencias alimentarias en las escuelas y una desbandada constante de atletas.

Tales detalles marcan hoy la realidad de un sistema que alguna vez fue ejemplo en América Latina; justo por ello, en medio de esta crisis estructural, el presidente del Comité Olímpico Cubano (COC), Roberto León Richards , firmó un Memorando de Entendimiento con el Comité Olímpico y Paralímpico de Arabia Saudita, encabezado por el Príncipe Abdulaziz Bin Turki Alfaisal Al Saud.

Según el sitio JIT, el acuerdo fue rubricado en Riad, capital saudí, durante los VI Juegos de la Solidaridad Islámica, y busca —según la nota oficial— “desarrollar la cooperación y promover relaciones amistosas basadas en principios de respeto y comunidad de intereses”.

Cooperación y entrenamiento… sobre el papel

El memorando prevé el intercambio de programas deportivos, la formación de cuadros técnicos y administrativos, y la capacitación de entrenadores, árbitros y oficiales. También plantea estimular visitas de funcionarios y equipos nacionales, y fomentar el contacto directo entre federaciones y comités de atletas de ambos países.

Sin embargo, el contexto interno en Cuba plantea serias dudas sobre el impacto real de este tipo de acuerdos. Los centros de alto rendimiento están deteriorados, muchos jóvenes deportistas entrenan con recursos mínimos, y los alimentos básicos escasean incluso en las escuelas deportivas.

En la práctica, el Memorando con Arabia Saudita podría representar una tabla de salvación económica y simbólica para el aparato deportivo del régimen, más que una estrategia real de desarrollo.

Diplomacia deportiva y supervivencia política

Durante su visita, Richards sostuvo reuniones con figuras internacionales como Robin E. Mitchell, presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC), y Gunilla Lindberg, secretaria general de la entidad. Estos contactos buscan mantener a Cuba dentro de los circuitos de influencia del olimpismo internacional, en un momento en que el país pierde prestigio y representación por la fuga masiva de talentos.

La firma con Arabia Saudita se inscribe, además, en la diplomacia de conveniencia que el régimen cubano ha desplegado en los últimos años para atraer inversión o apoyo político de naciones con recursos financieros, sin importar su afinidad ideológica.

En definitiva, el acuerdo es un intento más por mantener a flote un modelo deportivo asfixiado por la crisis, la falta de recursos y el éxodo de atletas, que ya no encuentran en la Isla el futuro que les prometieron.