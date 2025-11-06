Narrador deportivo Manuel Alejandro labra un nuevo camino en Islas Canarias

Vídeos relacionados:

Nuestro entrevistado de hoy es un tipo alegre, considerado, buen compañero y excelente profesional. El locutor y comentarista deportivo Manuel Alejandro Pérez Capote, con más de 30 años de experiencia en la radio y la televisión cubanas, es reconocido por la difusión de importantes eventos nacionales e internacionales.

Con una sólida formación académica y docente, Pérez Capote tomó parte en cuatro Juegos Olímpicos (Atenas 2004, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020); ocho Panamericanos, desde La Habana 1991 hasta Lima 2019 (excepto Río 2007), y siete eliminatorias mundialistas de fútbol, entre otros eventos de gran envergadura.

Manolito, te desapareciste de la pantalla y la radio en Cuba, ¿dónde estás, qué haces en estos momentos?

Primeramente, un saludo para ti y los lectores de CiberCuba. Gracias por este acercamiento y por no olvidarme. Estoy en Fuerteventura, Islas Canarias, España.

Llegué como ciudadano español por bisnieto y gracias a la Ley de Memoria Democrática. Llevo ocho meses aquí y hace muy poco que trabajo con contrato en “Sabor a España”, el único lugar real donde me dieron la oportunidad. Es una tienda de productos secos garrapiñados y soy ayudante de dependiente.

No es fácil la vida del emigrado, es el viaje inverso al que hicieron nuestros antepasados; lo que ellos fueron llenos de sueños a buscar un futuro y nosotros, con esta edad, estamos obligados a encontrar un presente… ¡Nada más!

Manuel Alejandro emigró hace ocho meses a España. Foto: Cortesía a CiberCuba

En otros trabajos adonde mandé currículum o fui personalmente, nada de nada, incluidas casi todas las emisoras de esta isla, donde me dijeron: “Vamos a ver…”, pero sigo esperando… jajaja.

Gracias al locutor tinerfeño Marcelino Hernández, amigo de la familia, he podido colaborar con una sección deportiva, primero en Radio Tiempo Tenerife y ahora en Radio Juventud de Canarias.

¿Tienes alguna posibilidad de narrar?

Mira, la esperanza no se pierde. Voy a buscar, por todos los medios, desarrollar mi profesión, pero en Islas Canarias parece que es un poco difícil. Sin embargo, no me detengo y ¡hay proyectos!

Ya no eres un niño, ¿qué te motivó a dejar Cuba a “estas alturas del campeonato”?

Creo que la razón es obvia. La vida es una, solamente una y no se puede estar con romanticismo. Lamentablemente, perdí a mi madre en noviembre de 2024, que era lo que realmente me ataba, además de mis hijos claro está, pero ellos también tienen su camino listo.

Además, como se conoce, el país está pasando por una crisis en todos los sentidos y si tienes la posibilidad de buscar un mejor futuro, pues adelante.

Creo que cualquier cubano con una mínima posibilidad de emigrar, lo hace y lo hará, si no, que revisen las estadísticas del éxodo de la isla en el último año, en los dos últimos años… y tendrán la respuesta.

Inicios de Manuel Aejandro: ¿De dónde eres? ¿Por qué narrador, practicaste algún deporte?

Soy nacido orgullosamente en Guanabacoa, la Villa de Pepe Antonio, cuna de grandes de la cultura como Bola de Nieve y Rita Montaner. Fui criado en San Miguel del Padrón… ¡imagínate qué clase de mezcla!

Ahí en San Miguel, tierra de grandes peloteros, es donde precisamente comienzo en este mundo, en 1988, en la Escuela Ramal de Periodismo “Bobby Salamanca”.

Déjame decirte que practiqué varios deportes, pero en el que alcancé cierto nivel fue en el ciclismo; estuve dos años en la ESPA “Manuel Permuy”, de Ciudad de La Habana.

Sin embargo, mi futuro no estaba en el ciclismo, por lo que desde 1989 comienzo a colaborar en la emisora radial de la capital COCO. Cuento mis años de carrera a partir de 1991 cuando participé como narrador-comentarista deportivo en los Panamericanos de La Habana, formando parte del equipo de cobertura de la COCO.

De más está decirte que esa fue una experiencia única, que me sirvió de base sólida en mi vida profesional y me ratificó que eso era lo que yo quería. En esa emisora estuve hasta 1996, cuando me trasladé a Radio Rebelde, hasta 2023.

Mi trabajo en la radio lo compartí con la televisión. Desde 1996 hasta 2024, estuve trabajando en espacios deportivos del sistema informativo -siempre en el deporte- y en Tele Rebelde.

¿Cuál es tu medio favorito, la radio o la televisión?

Me gustan los dos. No tengo preferencia por ninguno, cada cual con su código y manera de decir.

¿Qué momentos guardas de tu paso por la radio, de esos que nunca olvidarás?

¿Qué decirte? Creo que todos archivamos en nuestros corazones y mentes momentos que no queremos recordar. Fue así 2007 y 2008 en Rebelde, donde, tras trabajar incansablemente, me gané el derecho a asistir a los Panamericanos de Río de Janeiro y los Juegos Olímpicos de Beijing y, sencillamente, no formé parte del staff de narradores. Nunca me dijeron por qué no iba… ¡Esas cosas pasan, tú lo sabes!

En Tele Rebelde el momento “malo” fue no asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024, pues ya Ángel Luis no estaba y podía ir, pero prefirieron llevar a un camarógrafo, cosas del Orinoco -que tú no entiendes ni yo tampoco-... jajaja.

No tengo nada contra el camarógrafo. De hecho, sin él no existiría la labor del periodista, que es tan importante como la narración; pero nada tiene que ver una profesión con otra, por lo que no debía haber sido invalidante, máxime cuando ya había un camarógrafo en la delegación.

Cosas que pasan siempre; por cierto, mucho conozco del tema.

A la hora de mirar hacia atrás, se recuerda con agrado a varios colegas, al igual que con desagrado a otros. Sin renunciar a la ética, ¿puedes mencionar algunos nombres de unos y otros, o simplemente de los primeros?

Recuerdo con mucho agrado a Piti Rivera, hombre, amigo y uno de los mejores narradores de Cuba ¡sin discusión! Compartimos como 10 vueltas ciclísticas a Cuba y varios play off de béisbol.

Trabajando con el narrador deportivo Ramón “Piti” Rivera. Foto: Cortesía a CiberCuba

Mención aparte para el caballero de la narración cubana, persona decente y muy buen profesional, con una vasta cultura y que siempre te ayudaba, Eddy Martin. También, y no menos estelares, los narradores René Navarro, Héctor Rodríguez y Diego Méndez, mis profesores en el curso de Narración, y después colegas. No puedo dejar de mencionar a Modesto Agüero, muy versátil, de esos que “tirabas” en cualquier deporte y todos los hacía con sapiencia y capacidad.

De los desagradables, mejor ni mencionarlos, aunque realmente nunca tuve nada con nadie. ¡Ah!, me falta el mejor de estos tiempos, Renier González, y no es porque sea mi consuegro, ¿ok? Jajajajaja...

Renier González y Manuel Alejandro. Foto: Cortesía a CiberCuba

Para ti, figuras emblemáticas de la narración en Cuba.

Ya te mencioné algunos grandes que son figuras emblemáticas, pero en la élite sitúo a uno que, lamentablemente, nos dejó muy pronto, el genial Bobby Salamanca, y otro que no tuvimos oportunidad de disfrutar en Cuba, pero sí engrandeció nuestra profesión en el mejor béisbol del mundo, Felo Ramírez, quien tiene un lugar en el Hall de la Fama de Cooperstown. A Felo tuve el honor de conocerlo en Miami y pude conversar con él cerca de una hora.

¿Qué deportes narrabas con más asiduidad, cuáles te hubiera gustado narrar más?

Los deportes que más narré fueron fútbol, ciclismo, béisbol, voleibol y baloncesto, además de remo, kayak y canoa. Me hubiera gustado narrar más deportes de combate, aunque hice taekwondo y judo, pero no pude incursionar en boxeo y lucha, algo que me hubiese gustado mucho.

¿Qué puedes comentar sobre la violencia en los estadios cubanos?, ¿es un reflejo de la sociedad en la que se vive?

He estado al tanto de los acontecimientos, la violencia en Sancti Spíritus, en Santiago… ¡En fin!, en muchos lugares queridos y de los cuales guardo muy buenos recuerdos, que debían ser espacios deportivos y pacíficos.

De más está decir que ese ambiente hostil que se respira en terrenos y gradas es un reflejo de la realidad social y, de una forma u otra, hay que ponerle un freno serio para evitar males mayores, aunque ya se han dado casos mayores ciertamente.

¿La familia?

Tengo dos hijos, Alejandro y Massiel, que aún están en Cuba, pero los dos repletos de sueños y ambiciones. Estoy casado con Itahimy y, junto a su hija Patricia, formamos una familia de este lado del “charco”.

Manuel Alejandro y su esposa Itahimy. Foto: Cortesía a CiberCuba

Manuel Alejandro, aunque se dice que los periodistas y narradores no debemos tener equipo, tú sabes que eso es una falacia. ¿Cuáles son tus favoritos, en fútbol y en béisbol?

¡Ay, Julita, tienes razón! Aquí te va: mis equipos en la MLB son los Astros y los Dodgers; en el “más universal”, el Barcelona. En Cuba, Industriales en la Serie Nacional y en la NBA, Lakers y Warriors.

Vives en Islas Canarias, estás construyendo un presente casi cercano al que hubiera sido el momento de tu retiro. ¿Qué opinas de la Cuba actual, de esas estrellas del deporte y la cultura, de esos tantos profesionales y trabajadores que confiaron y ahora no tienen ni siquiera un féretro donde descansar?

Aunque no vivas en la isla y tengas otra nacionalidad, siempre duele ver a nuestra patria así. Un país con mucha gente buena y con ganas de hacer. Valoro mucho aquellos que, sin miedo, se lanzan a criticar sin pelos en la lengua, defendiendo a un pueblo que fenece.

Por ejemplo, aplaudo al actor Luis Alberto García por su valentía, inteligencia y lo directo de sus mensajes, que reflejan la dura realidad de abandono de figuras (no sólo deportivas) y también de lugares emblemáticos.

Los casos del voleibolista Abel Sarmientos, el técnico y jugador de baloncesto Miguelito Calderón y “El Meteoro de La Maya”, Braudilio Vinent, son sólo algunos de los ejemplos palpables de la realidad más cruda.

A propósito, te he visto en tu canal de Youtube “Narrando la Vida”...

Pues sí. Grandes vivencias y verdades del deporte cubano actual pueden compartir conmigo en ese canal; es otra forma de empezar de nuevo… ¡Ahí estamos!