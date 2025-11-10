Cierre de USAID habría provocado la muerte de más de 600,000 personas vulnerables, según ONG y expertos

Vídeos relacionados:

El desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ya habría causado la muerte de más de 600,000 personas en todo el mundo, según coinciden un reciente informe del Impact Metrics Dashboar y un artículo publicado por The New Yorker, firmado por el médico y exfuncionario de la agencia Atul Gawande.

La mayoría de las víctimas —dos tercios— serían niños menores de cinco años, afectados por la suspensión de programas sanitarios y alimentarios esenciales.

El cierre de USAID fue ordenado en enero de 2025, pocas horas después de la toma de posesión del presidente Donald Trump, quien firmó un decreto para “pausar” toda la asistencia internacional.

El secretario de Estado, Marco Rubio, envió una comunicación suspendiendo todos los programas activos, lo que dejó a miles de trabajadores sin salario y paralizó la distribución de medicinas y alimentos, incluso aquellos que ya estaban almacenados.

Según Gawande, la decisión “fue un golpe sin precedentes que convirtió la cooperación estadounidense en una maquinaria de muerte pública fabricada por el hombre”.

El Impact Metrics Dashboard, actualizado el 26 de junio de 2025, estima que las interrupciones y cancelaciones totales de programas provocaron 198,000 muertes adultas y más de 412,000 infantiles, a un ritmo de 88 muertes por hora.

Los programas más afectados incluyen los destinados a combatir la malaria, el VIH/SIDA, la tuberculosis, la desnutrición infantil y la neumonía. Solo en el ámbito de la malaria infantil, se registran más de siete millones de casos adicionales y más de 53,000 muertes por la falta de tratamiento y prevención.

El reportaje de The New Yorker ilustra las consecuencias humanas de la medida a través del documental Rovina’s Choice, filmado en Kenia.

En el campamento de refugiados de Kakuma, donde los suministros del Programa Mundial de Alimentos se redujeron al 40 % del mínimo necesario, las tasas de desnutrición aguda se dispararon y dos tercios del personal sanitario comunitario fueron despedidos. Una de las protagonistas, Rovina Naboi, lucha por mantener con vida a su hija Jane Sunday en una clínica colapsada por la falta de recursos.

Antes del cierre, USAID era responsable de contener más de veinte brotes epidémicos, mantener el sistema de salud ucraniano durante la guerra con Rusia y reducir la mortalidad materna e infantil en decenas de países.

Un análisis publicado en The Lancet calculó que la agencia había salvado 92 millones de vidas en las últimas dos décadas, con un presupuesto anual de apenas 24 dólares por contribuyente estadounidense.

El artículo de Gawande denuncia además la eliminación del sistema de monitoreo de datos y la destitución de inspectores generales, lo que —advierte— busca ocultar el alcance real del daño.

Los expertos comparan esta opacidad con la censura de datos durante el “Gran Salto Adelante” de Mao Zedong, cuando millones murieron sin registro oficial.

Las consecuencias del cierre de USAID podrían tardar años en medirse plenamente, ya que las muertes por VIH, tuberculosis o enfermedades prevenibles se manifiestan lentamente.

Sin embargo, el consenso entre especialistas es claro: la destrucción de la agencia ha revertido décadas de progreso sanitario global y representa una de las mayores catástrofes humanitarias provocadas por decisión política en tiempos de paz.

“Cada cifra representa una vida truncada por decisiones políticas”, concluye el informe del Impact Metrics Dashboard. Y, como advierte Gawande, “la crueldad y la letalidad solo crecerán si el retroceso de los avances en salud pública continúa, tanto en el extranjero como dentro de Estados Unidos”.