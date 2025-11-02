María Elvira Salazar: “La dictadura debe hacerse a un lado, la ayuda es para las víctimas, no para opresores”

Vídeos relacionados:

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar exigió este domingo al régimen de La Habana “hacerse a un lado” y permitir que la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos llegue directamente a las víctimas del huracán Melissa.

“Como presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, aplaudo los esfuerzos de la Administración por hacer llegar la ayuda al pueblo cubano tras el paso del devastador huracán Melissa”, escribió en su perfil de X.

“Ahora la dictadura debe hacerse a un lado. La ayuda es para las víctimas, no para los opresores”, agregó.

Minutos antes, Salazar había publicado el mismo mensaje en inglés, en el que instó al gobierno cubano a “permitir que la ayuda llegue al pueblo que realmente está sufriendo”, subrayando que el objetivo de la asistencia es ayudar directamente a las comunidades afectadas, no fortalecer al régimen.

Sus declaraciones se produjeron poco después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara la asignación de 3 millones de dólares en asistencia humanitaria para los cubanos damnificados por el huracán Melissa, que devastó varias provincias del oriente de la isla.

Según informó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado (WHA), la ayuda será distribuida en coordinación con la Iglesia Católica, con el fin de garantizar que los recursos lleguen sin intermediarios del gobierno cubano a las comunidades más afectadas.

“Estados Unidos está coordinando con la Iglesia Católica la distribución de tres millones de dólares en asistencia humanitaria directamente a quienes en el oriente de Cuba fueron más impactados por la devastación del huracán Melissa. Nuestras oraciones están con el valiente pueblo cubano”, señaló la WHA en su cuenta oficial en X.

El gesto humanitario refuerza el compromiso de Washington con el apoyo directo al pueblo cubano, en un contexto marcado por las denuncias de mala gestión, opacidad y manipulación política de la ayuda en desastres anteriores.

La decisión del Departamento de Estado llega pocos días después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmara la disposición de brindar ayuda “sin intermediarios del régimen”, insistiendo en que cualquier asistencia estadounidense debe llegar “al pueblo y no al gobierno cubano”.

El huracán Melissa, que impactó el territorio cubano el pasado 29 de octubre, dejó decenas de miles de damnificados y severos daños en viviendas, cosechas y redes eléctricas en Guantánamo, Granma, Holguín y Santiago de Cuba, donde aún persisten comunidades incomunicadas y cortes de energía.

La estrategia de canalizar la ayuda a través de la Iglesia Católica busca garantizar un proceso de entrega transparente, efectivo y sin interferencias políticas, en un país donde la distribución de recursos suele estar centralizada por el Estado.