Mayoría de estadounidenses cree excesivo apoyo de Trump a Rusia y desconfía de su política hacia Ucrania y Venezuela

A nueve meses de su segundo mandato, el presidente Donald Trump enfrenta su punto más bajo en política exterior.

Una encuesta conjunta del Washington Post, ABC News e Ipsos reveló que el 46% de los estadounidenses cree que Trump ha apoyado demasiado a Rusia en la guerra contra Ucrania, mientras que solo el 8% opina que ha hecho poco por Kiev.

El dato confirma una tendencia sostenida por otros estudios. Un sondeo de YouGov/The Economist de febrero de 2025 mostró que el 62% de los estadounidenses simpatiza más con Ucrania, frente a un escaso 4% que lo hace con Rusia.

Y según Reuters/Ipsos, el 62% de los ciudadanos respalda imponer sanciones a los países que comercian con Moscú, lo que indica un consenso amplio en favor de aislar al Kremlin, incluso más allá de la guerra.

Pese a ello, el gobierno de Trump ha reducido la ayuda directa a Ucrania y ha suavizado la presión sobre Rusia, defendiendo que busca “poner fin a la guerra por la vía diplomática”.

Pero el resultado ha sido el contrario: el 60% de los encuestados desaprueba su manejo del conflicto, y el 48% cree que el liderazgo de Estados Unidos en el mundo se ha debilitado desde su regreso a la Casa Blanca.

En el plano latinoamericano, Venezuela y Cuba vuelven a aparecer en el radar de la opinión pública.

Más de la mitad de los estadounidenses (54%) apoya que Washington mantenga presión diplomática y sanciones contra gobiernos aliados de Moscú, incluidos el de Nicolás Maduro en Caracas y el régimen cubano.

Sin embargo, un estudio de YouGov en septiembre de 2025 reveló que el 53% se opone a usar la fuerza militar para un cambio de régimen en Venezuela, frente a solo un 18% que la respalda.

Es decir, el electorado estadounidense quiere contener las dictaduras aliadas de Rusia, pero sin intervenir directamente.

En este contexto, la estrategia de Trump —más centrada en los acuerdos con potencias autoritarias que en la defensa activa de Ucrania o la democracia en la región— parece erosionar la confianza del país en su liderazgo internacional.

“Trump proyecta una política exterior de fuerza sin rumbo”, advirtió el análisis de Ipsos. “El país está cansado del intervencionismo y de las contradicciones en su trato con regímenes autoritarios”.

Con los comicios legislativos de 2026 en el horizonte, el flanco internacional se perfila como uno de los mayores desafíos del presidente, que llega con una desaprobación del 59 % y una base republicana leal, pero crecientemente aislada en la opinión global.