Chofer se salva de caer de un puente en la Autopista Nacional tras explotarle una goma

Un camión estuvo a punto de caer de un puente en el kilómetro 285 de la Autopista Nacional, luego de que se le explotara una de las gomas delanteras, en un accidente ocurrido la noche del 29 de octubre.

El siniestro fue reportado en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”, donde varios usuarios compartieron imágenes del vehículo encaramado en el borde del puente y los restos de la llanta reventada.

Captura de Facebook/Pedro Domínguez

Según el usuario Pedro Domínguez, autor de la publicación, la explosión de la goma delantera derecha provocó que el camión perdiera el control, aunque afortunadamente “no hubo daños humanos, solo pérdidas materiales”.

Las imágenes muestran el vehículo de carga visiblemente dañado, con la parte frontal sobre el muro del puente y una de las gomas destrozadas sobre el pavimento.

En los comentarios del grupo, decenas de internautas expresaron su alivio por la suerte del conductor. “Gracias a Dios, sólo fue pérdida material, lo importante es que están bien y con vida”, escribió un usuario, mientras otros recordaron lo peligroso que resulta ese tramo de la autopista, especialmente entre Santa Clara y Sancti Spíritus, donde se han registrado numerosos accidentes.

Varios usuarios apuntaron también a las malas condiciones técnicas de los vehículos y el deterioro de las carreteras como factores que agravan este tipo de situaciones. “Eso pasa cuando no hay recursos, los camiones estatales andan con las gomas viejas y hasta con las cuerdas afuera. Muchos choferes las tienen que comprar ellos mismos para poder seguir trabajando”, comentó miembro del grupo, reflejando una preocupación compartida por muchos transportistas cubanos.

Otros testigos contaron que pasaron por el lugar durante la madrugada y ofrecieron ayuda al conductor. “Tal vez era poco lo que le pude ofrecer, solo un pomo de agua bien fría, pero gracias a Dios no le pasó nada”, escribió la usuaria, en un mensaje que resume la mezcla de solidaridad y resignación con la que los cubanos suelen enfrentar este tipo de sucesos en las carreteras.

El accidente, que pudo haber terminado en tragedia, reaviva el debate sobre el deterioro del parque automotor y las precarias condiciones de la Autopista Nacional, una vía esencial para el transporte de carga y pasajeros en la isla.