“¿Dios abandonó a Cuba?”: Sacerdote responde desde España y hace llamado a la solidaridad

El sacerdote cubano Olbier Hernández, radicado en España, respondió con fuerza espiritual a una pregunta que muchos cubanos dentro y fuera de la isla se hacen entre la desesperanza y la fe: ¿Dios ha abandonado a Cuba?

En una entrevista concedida a la periodista Tania Costa para CiberCuba, el padre Olbier reflexionó sobre las raíces históricas de la crisis espiritual y moral del país, el peso del comunismo sobre la conciencia nacional y la urgencia de reencontrarse con la fe como camino hacia la libertad.

“El pueblo cubano se olvidó de Dios. La gente tuvo miedo, abandonó la fe, y las iglesias fueron perseguidas. El régimen manipuló el lenguaje religioso y trató de reemplazar al hombre transformado por el Evangelio por el hombre nuevo del comunismo”, afirmó el sacerdote.

Recordó también cómo en los primeros años de la llamada Revolución, entre 1961 y 1962, el régimen expulsó a sacerdotes y monjas, embarcándolos en el buque Covadonga hacia España, en lo que calificó como “un golpe brutal contra la Iglesia católica cubana”.

Para el padre Olbier, esa persecución espiritual y política se ha repetido de muchas formas a lo largo de la historia: “Siempre ha habido un Covadonga en Cuba. Todo el que despunte en la disidencia o en la vida religiosa independiente termina siendo expulsado o marginado”.

Sin embargo, el sacerdote aseguró que Dios no ha abandonado a Cuba: “Dios está donde está el que sufre; está en cada casa sin techo, en cada preso político, en cada familia sin libertad. Dios está en medio del sufrimiento del pueblo cubano. Es ese pueblo el que tiene que descubrir a Dios para tener la fuerza y romper las cadenas de la dictadura”.

Lo más leído hoy:

Una fe que se traduce en acción

Desde España, el padre Olbier impulsa actualmente una campaña humanitaria llamada “Un colchón, una esperanza para Cuba”, destinada a enviar colchones, herramientas, medicinas, productos de aseo y alimentos a las familias del oriente cubano que lo perdieron todo tras el paso del huracán Melissa.

La iniciativa —coordinada junto a la Fundación ‘Tocan a mi Puerta’ y el proyecto ‘Cuba Solidaria’— centraliza la recogida de donativos en Valencia, donde la comunidad cubana en el exilio ha respondido con generosidad.

Los interesados pueden aportar directamente en el centro parroquial de la calle Archena 43 o mediante transferencias solidarias bajo el concepto “Colchón Cuba Solidaria”.

Esta no es la primera vez que el sacerdote canaliza ayuda hacia la isla. Ya en 2021, desde la parroquia San Miguel de Soternes, Hernández organizó una amplia recogida de medicamentos ante la escasez y el colapso sanitario que golpeaban a Cuba en plena pandemia.

Con estas acciones, el padre Olbier demuestra que su fe se traduce en obras concretas. Su labor caritativa y su mensaje de esperanza se han convertido en un símbolo de resistencia moral frente al abandono del régimen y a la resignación del pueblo.

“Dios no se olvida de nadie”, insistió. “Está en cada cubano que sufre, en cada madre que reza por su hijo preso, en cada anciano que pasa hambre. Cuba necesita volver a creer para poder levantarse”.