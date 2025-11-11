Piden ayuda urgente para niño en condiciones de salud críticas en Ciego de Ávila

Vídeos relacionados:

Un angustioso pedido de ayuda circula en Internet para salvar la vida de Michelle, un niño de apenas cuatro años residente en Ciego de Ávila, que se encuentra en estado crítico debido a una bacteria en la sangre y a las deplorables condiciones en que vive junto a su madre y hermanos pequeños.

Según publicó la usuaria Minerva Sifonte en Facebook, el menor no ha recibido el tratamiento adecuado: los médicos le administran antibióticos, pero nunca se le ha realizado un cultivo de sangre para determinar el medicamento correcto.

Su salud, advierte, se deteriora con rapidez.

"Este niño no tiene casa ni comida. A veces se pasa el día entero con un refresco en el estómago porque su mamá no tiene qué darle. Tiene dos hermanitos más y su madre está sola, sin recursos, sin nadie que la ayude", escribió Minerva junto a fotos del menor, visiblemente desnutrido y con señales de abandono.

Una infancia marcada por la pobreza y el abandono

El pequeño Michelle vive en condiciones extremas de vulnerabilidad. Su mamá, que cría sola a tres niños, no cuenta con empleo estable ni ingresos fijos.

La familia no tiene una vivienda permanente: se refugian por unos días en casas de conocidos o incluso duermen en la calle o en paradas de autobús.

La vivienda donde actualmente se encuentran está en condiciones deplorables, con piso de tierra, humedad e infestación de insectos, lo que ha provocado graves picaduras en la piel del niño.

La situación es tan alarmante que el menor ya sufrió un paro renal como consecuencia de la infección y la desnutrición, y los médicos han advertido que una nueva crisis podría ser fatal.

"A veces la madre debe salir a buscar a sus otros hijos, y el niño se queda solo, en una cuna, todo el día", añadió Sifonte, quien junto a una amiga ha intentado ayudar con alimentos y medicinas, aunque admite que no tienen medios para hacerse cargo completamente.

Una súplica desde la desesperación

La activista Diasniurka Salcedo Verdecia compartió el número de teléfono 53 5 4127105, de Minerva Sifonte, y el de ella (786) 339, para quienes deseen ofrecer ayuda con alimentos, medicinas, vitaminas, pañales, ropa o un techo digno.

"Esta es una súplica desde el corazón. Michelle necesita una oportunidad para vivir y recuperarse. Que Dios toque los corazones solidarios y permita que esta familia salga adelante", escribió en Facebook.

La madre del niño no ha recibido ayuda institucional. No hay asistencia social, ni trabajadores de salud que la acompañen, ni un médico de familia que garantice la atención mínima.

Decenas de internautas expresaron su indignación ante este caso.

"¿Y el médico de la familia? ¿Y la potencia médica? ¿Y la prioridad a la infancia y los sectores vulnerables? ¡Yo veo estas cosas y me erizo!", comentó una residente de La Habana.

El rostro humano de una crisis sanitaria profunda

El caso de Michelle es un reflejo desgarrador del colapso del sistema de salud y de asistencia social en Cuba.

En los hospitales del país faltan medicamentos básicos, antibióticos, reactivos para análisis y equipos médicos.

A diario, miles de familias enfrentan situaciones similares, en medio de una crisis que el gobierno no logra -ni parece querer- resolver.

En Cuba, donde durante décadas el régimen se ha vanagloriado de tener "el mejor sistema de salud del mundo", los niños enfermos deben sobrevivir gracias a la caridad de otros ciudadanos.

La escasez de alimentos, el deterioro de los hospitales y la falta de medicamentos esenciales han convertido enfermedades tratables en sentencias de muerte.

Médicos y pacientes denuncian la ausencia de antibióticos, vitaminas, sueros y reactivos para exámenes tan básicos como un cultivo de sangre, el mismo que podría salvarle la vida a Michelle.

Mientras tanto, el gobierno cubano guarda silencio.

En un país donde el Estado se presenta como garante del bienestar social, la realidad demuestra que son los propios ciudadanos quienes deben suplir la ausencia total de protección oficial.

El pequeño Michelle no solo necesita atención médica urgente, sino también una vivienda segura y alimentación básica, algo que en la Cuba actual se ha convertido en un privilegio inalcanzable para miles de familias.