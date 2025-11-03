Madre cubana denuncia negligencia médica y malas condiciones en hospital pediátrico de Holguín

Una madre cubana identificada como Leydis Moreno denunció las precarias condiciones y la falta de atención médica en el Hospital Pediátrico de Holguín, donde permanece ingresado su hijo, un niño de alto riesgo con encefalopatía hipóxica isquémica y epilepsia generalizada.

En una publicación del 28 de octubre, cuando se esperaba el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba, Moreno relató que no existía un lugar adecuado en el Hospital Pediátrico de Holguín "Octavio de la Concepción de la Pedraja" para atender a su hijo, quien necesita asistencia inmediata durante las crisis convulsivas.

“No hay un lugar donde poner a un niño de alto riesgo (…) Cuando se complica, a ellos no les duele, a quien le duele es a mí, que soy la madre”, escribió.

La mujer aseguró que en una ocasión anterior su hijo fue trasladado de urgencia a terapia intensiva por negligencia médica, y responsabilizó al personal del hospital por cualquier complicación que pueda sufrir su hijo.

También denunció la falta de higiene, de camas y de personal capacitado, afirmando que muchos trabajadores actúan con indiferencia: “Hay que hacer una publicación en las redes para que te escuchen y resuelvan tu problema, porque si no, tú y el niño les dan igual”, lamentó.

Varios usuarios reaccionaron a la denuncia, expresando indignación y apoyo. Una internauta señaló: “Los médicos no quieren que los llamen, les molesta, es como si estuvieran en su casa”, y recordó que ser médico implica vocación, empatía y amor hacia el prójimo.

Lo más leído hoy:

Otra usuaria compartió su experiencia en el mismo hospital, donde esperó más de cinco horas bajo la lluvia para que atendieran a su bebé, comparando la falta de sensibilidad en Cuba con la atención humanizada que recibió años después en el extranjero.

El testimonio de Moreno fue publicado antes del paso del huracán Melissa. El contexto actual en la provincia es mucho más grave. La crisis sanitaria y los daños provocados por el ciclón han empeorado las condiciones hospitalarias.

La madre holguinera aseguró que seguirá denunciando hasta que su hijo reciba la atención que merece, pero en el oriente cubano millones de personas llevan varios días sin electricidad y sin comunicación.