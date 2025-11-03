MINED habla de alimentación adecuada mientras niños cubanos van a la escuela sin desayunar

Vídeos relacionados:

El Ministerio de Educación de la República de Cuba (MINED) publicó este domingo en sus redes sociales un mensaje marcado por la hipocresía, al hablar del derecho de los niños a una alimentación adecuada y asegurar que “el acceso a alimentos adecuados a cada etapa de crecimiento es un derecho fundamental”.

Según la publicación oficial realizada en Facebook, acompañada por una ilustración de una niña comiendo melón y la frase “Comer sano, nuestro derecho”, una dieta balanceada garantiza un desarrollo pleno.

Captura Facebook / Ministerio de Educación de la República de Cuba

Sin embargo, el mensaje contrasta –y hasta llega a ser ofensivo– con la realidad que viven miles de familias cubanas, en medio de una de las peores crisis económicas, inflacionarias y alimentarias de las últimas décadas.

En no pocos hogares, los padres apenas logran conseguir un desayuno para sus hijos, que acuden a la escuela sin haber comido.

A ello se suman las constantes denuncias de familias que critican la mala calidad de la comida en los comedores escolares y centros de internado, donde los alimentos suelen ser escasos y mal elaborados.

El mensaje del régimen resulta una muestra más de su hipocresía y cinismo al hablar de “derechos” que no es capaz de garantizar, mientras el hambre golpea con fuerza a los sectores más vulnerables, especialmente a los niños.

En los últimos meses, la crisis alimentaria infantil en Cuba ha alcanzado niveles alarmantes. En localidades como Santiago de Cuba, se ha vuelto común ver a niños vendiendo alimentos en la calle para sostener a sus familias.

Esta realidad, que en otro tiempo habría causado escándalo, hoy se normaliza como parte del día a día en medio del colapso económico. Activistas y ciudadanos han denunciado cómo se está perdiendo la infancia a cambio de unas monedas necesarias para subsistir.

Informes independientes señalan que niños y adolescentes asumen responsabilidades económicas en contextos peligrosos, a menudo sin supervisión ni protección. Mientras tanto, el discurso oficial continúa minimizando el problema.

Recientemente, se conoció que adolescentes intentan emplearse para ayudar a sus madres, mientras la mayoría de las familias no logra garantizar ni un desayuno.

Según un informe de UNICEF, uno de cada diez niños cubanos sufre pobreza alimentaria severa, consumiendo apenas dos de los ocho alimentos esenciales para su desarrollo físico y mental.

Paralelamente, el hambre ha causado un aumento de muertes, especialmente en comunidades rurales, y organizaciones internacionales han advertido que la situación alimentaria actual ya debe considerarse una emergencia.