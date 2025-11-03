MINED habla de alimentación adecuada mientras niños cubanos van a la escuela sin desayunar

Vídeos relacionados:
El Ministerio de Educación de la República de Cuba (MINED) publicó este domingo en sus redes sociales un mensaje marcado por la hipocresía, al hablar del derecho de los niños a una alimentación adecuada y asegurar que “el acceso a alimentos adecuados a cada etapa de crecimiento es un derecho fundamental”.
Según la publicación oficial realizada en Facebook, acompañada por una ilustración de una niña comiendo melón y la frase “Comer sano, nuestro derecho”, una dieta balanceada garantiza un desarrollo pleno.
Sin embargo, el mensaje contrasta –y hasta llega a ser ofensivo– con la realidad que viven miles de familias cubanas, en medio de una de las peores crisis económicas, inflacionarias y alimentarias de las últimas décadas.
En no pocos hogares, los padres apenas logran conseguir un desayuno para sus hijos, que acuden a la escuela sin haber comido.
A ello se suman las constantes denuncias de familias que critican la mala calidad de la comida en los comedores escolares y centros de internado, donde los alimentos suelen ser escasos y mal elaborados.
Lo más leído hoy:
El mensaje del régimen resulta una muestra más de su hipocresía y cinismo al hablar de “derechos” que no es capaz de garantizar, mientras el hambre golpea con fuerza a los sectores más vulnerables, especialmente a los niños.
En los últimos meses, la crisis alimentaria infantil en Cuba ha alcanzado niveles alarmantes. En localidades como Santiago de Cuba, se ha vuelto común ver a niños vendiendo alimentos en la calle para sostener a sus familias.
Esta realidad, que en otro tiempo habría causado escándalo, hoy se normaliza como parte del día a día en medio del colapso económico. Activistas y ciudadanos han denunciado cómo se está perdiendo la infancia a cambio de unas monedas necesarias para subsistir.
Informes independientes señalan que niños y adolescentes asumen responsabilidades económicas en contextos peligrosos, a menudo sin supervisión ni protección. Mientras tanto, el discurso oficial continúa minimizando el problema.
Recientemente, se conoció que adolescentes intentan emplearse para ayudar a sus madres, mientras la mayoría de las familias no logra garantizar ni un desayuno.
Según un informe de UNICEF, uno de cada diez niños cubanos sufre pobreza alimentaria severa, consumiendo apenas dos de los ocho alimentos esenciales para su desarrollo físico y mental.
Paralelamente, el hambre ha causado un aumento de muertes, especialmente en comunidades rurales, y organizaciones internacionales han advertido que la situación alimentaria actual ya debe considerarse una emergencia.
Preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria y la situación de los niños en Cuba
¿Cuál es la situación de la alimentación infantil en las escuelas cubanas?
La situación es crítica, ya que muchos niños cubanos asisten a la escuela sin haber desayunado debido a la crisis económica que afecta al país. Además, existen múltiples denuncias sobre la mala calidad y escasez de los alimentos en los comedores escolares, lo que contrasta con las declaraciones del Ministerio de Educación que promueve una alimentación adecuada como derecho fundamental.
¿Cómo afecta la crisis alimentaria a la salud de los cubanos?
La crisis alimentaria en Cuba ha llevado a una dieta deficiente, pobre en micronutrientes y dependiente de alimentos ultraprocesados, lo que provoca una "hambre oculta" que impacta en la salud y calidad de vida de los cubanos. Este tipo de alimentación aumenta el riesgo de enfermedades carenciales y afecta el desarrollo físico y cognitivo, especialmente en niños.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis alimentaria?
A pesar de los discursos oficiales, no se han implementado medidas efectivas para garantizar el acceso a una alimentación adecuada. La mayoría de los cubanos desconfían de la capacidad del gobierno para resolver la crisis, y dependen cada vez más del mercado informal y del esfuerzo individual para sobrevivir. La situación ha sido calificada como una emergencia alimentaria silenciosa.
¿Cómo enfrentan las familias cubanas la crisis alimentaria actualmente?
Las familias cubanas enfrentan la crisis alimentaria eliminando comidas y adoptando dietas alternativas no saludables debido a la inflación y la escasez. Muchas familias solo pueden permitirse una o dos comidas al día, y una de cada cuatro personas se acuesta sin cenar. La falta de alimentos y el colapso de los servicios básicos hacen que la supervivencia diaria sea un desafío constante.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.