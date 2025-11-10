Luis Alberto García pide ayuda para conseguir medicamentos para un niño

Vídeos relacionados:

El actor cubano Luis Alberto García pidió ayuda este fin de semana para conseguir tres medicamentos destinados a un niño enfermo en Cuba, un gesto que ha movilizado a decenas de personas dentro y fuera de la isla.

En su publicación en Facebook, García escribió:“Cuban ‘pípol’: Tenemos un caso de un niñito que necesita imperiosamente tres medicamentos que me suenan rarísimo, de ahí que intuyo puedan ser muy regulados. En Cuba, hasta donde he averiguado, no existen. Por si acaso les envío los nombres y ya me dirán si se opera el milagro: Mercaptopurina, Metrotexato y Ondasetrón.”

El mensaje generó más de un centenar de comentarios y numerosas muestras de solidaridad de usuarios que intentan ayudar al niño o aportar información sobre los fármacos.

La activista Lara Crofs fue una de las primeras en responder: “Llámame, tengo dos”, en referencia a las unidades del medicamento que tenía disponibles.

Otros usuarios se sumaron ofreciendo ayuda o explicaciones médicas. Una internauta comentó: “El actor Luis Alberto publicó este número para la entrega del medicamento. Jorge Antonio Noda, para el Ondasetrón, ¿podrías, por favor, comunicarte? Gracias miles, buena persona.”

Otras personas detallaron la función de los fármacos. “Los dos primeros son citostáticos y el tercero un antiemético que se utiliza para evitar los vómitos en la quimio”, explicó un usuario, mientras otra añadió que “el Ondasetrón o Sofrán se usa en oncología pre y post administración de sueros”.

Varios usuarios ofrecieron donaciones desde dentro y fuera del país. “Dime dónde lo envío. Se vence en mayo del 2026, solo hay 10 pastillas. Déjame saber a quién y se lo envío”, escribió una persona desde el extranjero.

También hubo testimonios personales que reflejan la dureza de la situación: “Mi niño allá en Cuba cada vez que le ponían las quimioterapias, de allí salía con el Ondasetrón. Era paciente de oncología. Desgraciadamente perdí a mi hijito el año pasado. Que se lleguen a las salas de oncología, esos medicamentos son controlados para los pacientes”, contó una madre.

El propio García participó en los comentarios y preguntó: “¿Qué es AICA?”, cuando una internauta le informó que el Ondasetrón se fabrica en los laboratorios farmacéuticos cubanos AICA, con sede en La Habana.

Entre los mensajes de apoyo también se leyeron reflexiones sobre la situación sanitaria del país. “¿Qué sería de este pueblo sin su pueblo?”, escribió una usuaria, en alusión a la cadena de solidaridad que se activó tras el pedido del actor.

Una crisis extendida

El caso vuelve a poner en evidencia la falta de medicamentos básicos en Cuba, que ha provocado innumerables llamados de auxilio en redes sociales. Hace apenas días, una madre cubana pidió ayuda desde el hospital pediátrico de Banes para conseguir Valproato de Sodio para su hijo epiléptico, diagnosticado con síndrome de Wells.

Otros ciudadanos han tenido que recurrir a remedios naturales. En redes sociales, una joven cubana mostró cómo prepara un cocimiento de hojas de frutabomba para aliviar los síntomas del chikungunya, ante la falta total de fármacos en farmacias y hospitales.

La propia autoridad sanitaria reconoció la precariedad del sistema. En una reciente comparecencia televisiva, el Ministerio de Salud Pública recomendó “cubrir el cuerpo” como medida preventiva ante los brotes de dengue y chikungunya, reflejando la falta de recursos e insumos básicos en el país.

El pedido de Luis Alberto García no solo busca medicamentos, sino que ha reavivado el debate sobre la realidad sanitaria que enfrentan los cubanos. En un país donde los hospitales carecen de insumos y los tratamientos dependen a menudo de la buena voluntad de otros ciudadanos, cada publicación solidaria se convierte en una red de esperanza colectiva.