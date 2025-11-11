Sacó a su mamá de cena por su cumpleaños en Cuba en pleno apagón y esto fue lo que pagó

Una cubana identificada como Shey Reyes compartió en TikTok su experiencia al celebrar el cumpleaños de su madre en un restaurante de La Habana, donde, según contó, creía haber gastado 200 dólares, aunque finalmente la cuenta fue mucho menor: 64 dólares.

En el video, publicado en su cuenta @sheyreyes032, la joven relató que decidió hacer una reservación especial para que su madre no tuviera que cocinar ese día. “Era el cumpleaños de mi mamá y yo saco una reservación para ir a comer por la noche porque este día ella no iba a cocinar”, explicó.

Antes de salir, la familia enfrentó un obstáculo muy común en Cuba: un apagón. “Por supuesto que no había corriente”, señaló Shey, quien agregó que el restaurante estaba lejos de su casa, por lo que tuvieron que tomar un carro para llegar.

El lugar, recomendado por una amiga, contaba con planta eléctrica, algo que valoraron mucho en medio de los apagones diarios que afectan a la isla. “Desde que llegamos nos atendieron súper rápido”, contó.

La familia pidió piñas coladas, deditos de pollo, croquetas y tostones rellenos. “Todo estaba muy rico, el lugar me gustó, hay buen ambiente y para venir con la familia está espectacular”, comentó la cubana.

Durante la cena, el restaurante tuvo un detalle con la homenajeada: le cantaron el cumpleaños y le ofrecieron un pequeño plato de regalo. “Le trajeron un platico con tres croquetas y todo”, mencionó Reyes, destacando la amabilidad del personal.

En cuanto a los platos fuertes, la joven dijo que su prima pidió un bodeado humilde de 10, mientras que ella optó por “el uruguayo”, su preferido. El cierre perfecto fue un flan casero que describió como “la vida misma”.

Finalmente, al recibir la cuenta, llegó la sorpresa: “No fue de 200 dólares sino de 64, y para todo lo que comimos estuvo súper bien”, aseguró la creadora de contenido.

Su publicación, que ya acumula miles de visualizaciones, ha generado debate en redes sociales, donde muchos usuarios comentan lo inaccesible que resultan esos precios para la mayoría de los cubanos, que viven con salarios estatales equivalentes a menos de 20 dólares al mes.

Mientras algunos aplaudieron que la familia pudiera disfrutar un momento especial, otros cuestionaron el contraste entre esa cena y la dura crisis económica y energética que atraviesa el país.