¡Los dan gratis! Captan a un cubano robando un contenedor de basura en EE.UU.: “Cuando pensé que lo había visto todo”

Un video viral compartido en TikTok por la usuaria @yerigarciarealtor muestra el insólito momento en que un hombre, presuntamente cubano, se detiene en una calle residencial de Estados Unidos, abre el maletero de su vehículo y se lleva un contenedor de basura ajeno.

Las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad, muestran cómo el individuo coloca el tanque de basura dentro del auto sin percatarse de que está siendo filmado.

“Adivinen dónde es esto… Alguien puede decirle que aquí las casas tienen cámaras y que si llamas a la ciudad te dan un tanque de basura si lo necesitas”, escribió irónicamente la autora del video.

El clip rápidamente se hizo viral entre la comunidad cubana en redes sociales, generando una oleada de comentarios entre la sorpresa y el humor. “Cuando pensé que lo había visto todo”, escribió uno de los usuarios.

En muchas ciudades estadounidenses, los gobiernos locales entregan gratuitamente los contenedores de basura a los residentes registrados, lo que hace aún más insólito el intento de robo.

Aunque no se ha revelado la identidad del hombre, el video ha despertado debate sobre las actitudes y comportamientos de algunos recién llegados a Estados Unidos, mientras otros usuarios pidieron no generalizar ni juzgar a toda una comunidad por casos aislados.