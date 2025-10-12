“Cuba se hundió”: Las desgarradoras palabras de un cubano de 80 años tras llegar a Brasil

Un video publicado en TikTok por la usuaria @irmalisherrera ha conmovido a cientos de personas al mostrar a su padre, un cubano de casi 80 años, disfrutando de una comida en Brasil y compartiendo una reflexión sobre la situación de Cuba.

“Estamos aquí llegando, lo que es la vida, como uno ve cosas que nunca había visto con casi 80 años, y mira caballero… Cuba se hundió, nos mataron, qué abusadores son los comunistas, acabaron con vosotros”, expresó el anciano mientras su hija lo grababa en un restaurante, visiblemente emocionado al experimentar una nueva etapa de su vida fuera del país.

El video, titulado “Mi papá con 5 meses en Brasil”, muestra al hombre degustando sushi, una comida que, según se percibe en las imágenes, nunca había probado antes. La publicación ha despertado miles de comentarios de usuarios que se identifican con el sentimiento de nostalgia y desencanto del protagonista.

Muchos internautas cubanos elogiaron la sinceridad de sus palabras y lamentaron que una generación que trabajó toda su vida en la isla se vea obligada a emigrar para tener una mejor calidad de vida.

“Qué dolor escuchar eso, pero cuánta verdad hay en sus palabras”, comentó una usuaria en la red social, mientras otros destacaban el contraste entre la emoción del reencuentro familiar y la tristeza por el estado actual de Cuba.

El caso de este anciano refleja la creciente ola migratoria de cubanos mayores que se reúnen con sus hijos o familiares en el extranjero, tras décadas de separación y dificultades en la isla.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la migración cubana y la situación en Cuba