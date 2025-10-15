¡Casi se cae! Primera vez de un cubano en escaleras eléctricas causa furor en TikTok

Un cubano protagonizó un momento tan tierno como peligroso al experimentar por primera vez una escalera eléctrica en un centro comercial de México. El video, grabado por su pareja y subido a TikTok por la usuaria @fernandaneri429, ya ha provocado carcajadas y preocupación entre miles de usuarios.

En las imágenes, el joven cubano aparece bajando por una escalera mecánica cargando un coche de bebé marca Doona, que además llevaba al pequeño a bordo. Con una mezcla de nerviosismo, torpeza y risas, logró mantenerse en equilibrio mientras descendía con cuidado extremo.

“Mi cubano por primera vez en la eléctricas”, escribió su pareja en el video, donde se puede ver al hombre tratando de descifrar cómo manejar el carrito sobre los escalones móviles.

Aunque la escena resultó divertida para muchos, otros usuarios advirtieron del riesgo de utilizar escaleras mecánicas con coches de bebé, una práctica que puede terminar en accidentes graves. En la mayoría de los centros comerciales, se recomienda usar elevadores en estos casos.

El momento refleja no solo las diferencias culturales o de acceso a infraestructuras entre Cuba y otros países, sino también el proceso de adaptación que viven muchos migrantes cuando llegan a nuevos entornos.

“Eso solo lo entiende un cubano”, comentó una usuaria identificada como Dianelys, que aseguró haber vivido una experiencia similar al llegar a Estados Unidos.

El video acumula miles reproducciones en TikTok y se ha convertido en una especie de homenaje viral a la “primera vez” que muchos caribeños viven fuera de la isla.

