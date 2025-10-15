¡Casi se cae! Primera vez de un cubano en escaleras eléctricas causa furor en TikTok

Un cubano protagonizó un momento tan tierno como peligroso al experimentar por primera vez una escalera eléctrica en un centro comercial de México. El video, grabado por su pareja y subido a TikTok por la usuaria @fernandaneri429, ya ha provocado carcajadas y preocupación entre miles de usuarios.
En las imágenes, el joven cubano aparece bajando por una escalera mecánica cargando un coche de bebé marca Doona, que además llevaba al pequeño a bordo. Con una mezcla de nerviosismo, torpeza y risas, logró mantenerse en equilibrio mientras descendía con cuidado extremo.
“Mi cubano por primera vez en la eléctricas”, escribió su pareja en el video, donde se puede ver al hombre tratando de descifrar cómo manejar el carrito sobre los escalones móviles.
Aunque la escena resultó divertida para muchos, otros usuarios advirtieron del riesgo de utilizar escaleras mecánicas con coches de bebé, una práctica que puede terminar en accidentes graves. En la mayoría de los centros comerciales, se recomienda usar elevadores en estos casos.
El momento refleja no solo las diferencias culturales o de acceso a infraestructuras entre Cuba y otros países, sino también el proceso de adaptación que viven muchos migrantes cuando llegan a nuevos entornos.
“Eso solo lo entiende un cubano”, comentó una usuaria identificada como Dianelys, que aseguró haber vivido una experiencia similar al llegar a Estados Unidos.
El video acumula miles reproducciones en TikTok y se ha convertido en una especie de homenaje viral a la “primera vez” que muchos caribeños viven fuera de la isla.
Preguntas frecuentes sobre la adaptación de cubanos en el extranjero
¿Por qué fue tan impactante la experiencia de un cubano con una escalera eléctrica?
La experiencia fue impactante porque reflejó las diferencias culturales y de infraestructura entre Cuba y otros países. En Cuba, las escaleras eléctricas son prácticamente inexistentes, por lo que enfrentarse a una por primera vez puede resultar en una mezcla de nerviosismo y sorpresa. El video que muestra esta experiencia se volvió viral, ya que muchos cubanos se identificaron con el proceso de adaptación a nuevas tecnologías y situaciones en el extranjero.
¿Qué riesgos existen al usar escaleras mecánicas con un coche de bebé?
Usar escaleras mecánicas con un coche de bebé puede ser peligroso debido a la posibilidad de perder el equilibrio y provocar accidentes graves. La mayoría de los centros comerciales recomiendan utilizar elevadores para el traslado de coches de bebé, ya que ofrecen mayor seguridad al evitar la inestabilidad de los escalones móviles.
¿Cómo reflejan estas experiencias la adaptación de los migrantes cubanos?
Estas experiencias reflejan el proceso de adaptación que enfrentan los migrantes cubanos al encontrarse con situaciones cotidianas que son completamente nuevas para ellos. Desde manejar un automóvil por primera vez hasta explorar un centro comercial, estas vivencias destacan la capacidad de adaptación y superación personal en entornos que ofrecen mayores oportunidades y servicios que en su país de origen.
¿Por qué se vuelven virales estos videos sobre cubanos en el extranjero?
Los videos se vuelven virales porque conectan emocionalmente con una audiencia amplia, tanto de cubanos que han pasado por experiencias similares como de personas de otros países que encuentran interesantes y conmovedores estos momentos de adaptación y descubrimiento. Además, la autenticidad y el humor con el que se presentan suelen resonar en las redes sociales, generando empatía y compartición.
