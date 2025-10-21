¡Devoró en la entrada! Pollito Tropical la rompe con toda la actitud en "La Casa de Alofoke" para representar Cuba

El influencer cubano Pollito Tropical hizo una entrada triunfal en La Casa de Alofoke, el popular reality show dominicano que reúne a celebridades del mundo del entretenimiento latino. Y, como era de esperarse, su llegada no pasó desapercibida.
En un video compartido en su cuenta de Instagram, Pollito apareció descendiendo del vehículo con su característico caminar de diva, derrochando carisma y energía. Entre bailes sensuales y movimientos hasta el suelo, el cubano logró robarse todas las miradas desde el primer segundo.
“Hasta para entrar hay niveles”, comentó el influencer en tono divertido junto al clip que ya acumula miles de reproducciones y comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.
Los fanáticos celebraron su participación en el programa con mensajes como “¡Mi favorito ya llegó!”, “Pollito es otro nivel” o “El reality se puso bueno desde que entró él”.
Pollito Tropical, conocido por su autenticidad y sentido del humor, ya había adelantado días atrás su llegada a República Dominicana para integrarse al proyecto producido por Santiago Matías (Alofoke).
La presencia del cubano promete convertirse en una de las más comentadas de la temporada, aportando su toque de locura, espontaneidad y glamour.
Con su entrada a La Casa de Alofoke, el cubano reafirma su lugar como uno de los influencers más carismáticos y mediáticos del mundo latino, demostrando una vez más que el entretenimiento y la autenticidad son su marca registrada.
Preguntas frecuentes sobre Pollito Tropical y su participación en "La Casa de Alofoke"
¿Quién es Pollito Tropical y por qué es famoso?
Pollito Tropical es un influencer cubano conocido por su carisma, autenticidad y sentido del humor. Su verdadero nombre es Randy Álvarez, y ha ganado popularidad en redes sociales por su estilo irreverente y su capacidad para conectar con el público. Es una figura destacada en el entretenimiento digital latino.
¿Qué es "La Casa de Alofoke" y cuál es el papel de Pollito Tropical en el programa?
"La Casa de Alofoke" es un reality show dominicano producido por Alofoke Media Group. El programa reúne a 20 participantes de diferentes países que conviven y compiten en una serie de desafíos durante 37 días. Pollito Tropical se ha unido a la segunda temporada del show, prometiendo aportar su toque de locura y espontaneidad, lo que lo convierte en uno de los participantes más esperados.
¿Cómo fue la entrada de Pollito Tropical a "La Casa de Alofoke"?
La entrada de Pollito Tropical a "La Casa de Alofoke" fue espectacular y llena de carisma. En un video en Instagram, se le vio descendiendo de un vehículo con su característico caminar de diva, acompañado de bailes y movimientos que capturaron la atención desde el primer momento. Su llegada generó una oleada de apoyo de sus seguidores, quienes expresaron su entusiasmo por su participación en el reality.
¿Qué expectativas hay sobre la participación de Pollito Tropical en el reality?
Se espera que Pollito Tropical sea uno de los protagonistas más comentados de "La Casa de Alofoke". Conocido por su autenticidad y humor, su presencia promete aportar momentos virales y entretenidos. Sus seguidores y la audiencia dominicana tienen altas expectativas sobre su participación, dado su impacto mediático y su capacidad para mantener a los espectadores enganchados.
