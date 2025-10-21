¡Devoró en la entrada! Pollito Tropical la rompe con toda la actitud en "La Casa de Alofoke" para representar Cuba

El influencer cubano Pollito Tropical hizo una entrada triunfal en La Casa de Alofoke, el popular reality show dominicano que reúne a celebridades del mundo del entretenimiento latino. Y, como era de esperarse, su llegada no pasó desapercibida.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Pollito apareció descendiendo del vehículo con su característico caminar de diva, derrochando carisma y energía. Entre bailes sensuales y movimientos hasta el suelo, el cubano logró robarse todas las miradas desde el primer segundo.

“Hasta para entrar hay niveles”, comentó el influencer en tono divertido junto al clip que ya acumula miles de reproducciones y comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.

Los fanáticos celebraron su participación en el programa con mensajes como “¡Mi favorito ya llegó!”, “Pollito es otro nivel” o “El reality se puso bueno desde que entró él”.

Pollito Tropical, conocido por su autenticidad y sentido del humor, ya había adelantado días atrás su llegada a República Dominicana para integrarse al proyecto producido por Santiago Matías (Alofoke).

La presencia del cubano promete convertirse en una de las más comentadas de la temporada, aportando su toque de locura, espontaneidad y glamour.

Con su entrada a La Casa de Alofoke, el cubano reafirma su lugar como uno de los influencers más carismáticos y mediáticos del mundo latino, demostrando una vez más que el entretenimiento y la autenticidad son su marca registrada.