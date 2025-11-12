Cae parte del techo dentro del Hospital Calixto García de La Habana

Vídeos relacionados:

Nada ilustra mejor la decadencia del régimen cubano que el deplorable estado de sus hospitales y centros de salud y este miércoles el Hospital Calixto García en La Habana volvió a ser escenario de otro incidente que revela la magnitud del colapso del sistema sanitario al desplomarse parte del techo de una de sus salas.

Según reportó Martí Noticias, el derrumbe ocurrió alrededor de las seis y media de la mañana en la entrada de la Sala Clínica Alta, provocando pánico entre pacientes y acompañantes que se encontraban aún dormidos cuando comenzaron a caer los fragmentos del cielo raso.

“Los pacientes estaban durmiendo todavía, la gente se asustó, empezaron a ponerse nerviosos”, relató un testigo del incidente que pidió el anonimato por temor a represalias.

El desplome afectó la zona del recibidor donde trabajan las enfermeras y desprendió parte del piso superior y del techo, según muestran las imágenes enviadas a la redacción del medio.

La testigo explicó que la sala está en muy mal estado constructivo y que el deterioro es visible en cada rincón.

“En los baños no hay luz, todo oscuro, tremenda puercada hay paredes con huecos y se ven las cabillas y las tuberías expuestas”, señaló

El Hospital Calixto García, uno de los más emblemáticos del país, ha sufrido múltiples reportes de derrumbes parciales, filtraciones y cortes eléctricos, y las denuncias sobre falta de higiene y equipos médicos son constantes en redes sociales y medios independientes.

Cuba atraviesa una de las peores crisis sanitarias de su historia reciente con hospitales colapsados, escasez de medicamentos, brotes de dengue, chikungunya y oropouche y un sistema de salud sin recursos ni personal suficiente para responder a la emergencia.

Mientras el régimen mantiene su retórica sobre la “potencia médica”, la realidad es que miles de cubanos evitan acudir a los hospitales por el riesgo que representan las malas condiciones estructurales y la falta de atención oportuna en un sistema que alguna vez fue símbolo de propaganda y hoy es reflejo de la ruina.

En 2023, parte del falso techo del salón de postoperatorio del Hospital Calixto García, en La Habana, se desplomó y cayó entre los pacientes ingresados en la sala de esta institución, causando alarma entre los pacientes.

"Hoy es la segunda vez que vuelven a caerse pedazos del techo en el salón de postoperatorio del Calixto García en La Habana. Cayeron lozas del falso techo. La primera vez fue hace tres semanas cuando cayeron algunos escombros encima de un médico y un paciente", denunció en X el internauta que se identifica como Diarmuid.

Antes, en 2021, un pedazo de techo del Hospital Calixto García de La Habana cayó y en esta ocasión sobre un paciente.