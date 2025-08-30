Finge tener a su madre grave: Así opera el estafador que engaña a familias en hospitales de La Habana para robarles

Vídeos relacionados:

Un hombre identificado como Daniel López fue denunciado en redes sociales por hacerse pasar por familiar de una paciente en estado crítico para ganarse la confianza de otros allegados en hospitales de La Habana y luego robarles sus pertenencias.

De acuerdo con los testimonios trascendido en el perfil de Omo Obbatalá, López, de Aguada de Pasajeros, se presentaba en salas de terapia intensiva o cuerpos de guardia asegurando que su madre se encontraba gravemente enferma.

Alegaba además atravesar serias dificultades económicas y estar solo en la capital, lo que despertaba compasión entre quienes lo escuchaban.

Captura de Facebook

Durante varios días convivió con familiares de pacientes hospitalizados, quienes, conmovidos por su relato, le ofrecieron ayuda de todo tipo, desde alimentos hasta apoyo emocional.

Sin embargo, la farsa terminó cuando se descubrió que nunca tuvo a nadie ingresado y que en realidad se dedicaba a robar pertenencias a quienes lo apoyaban.

Lo más leído hoy:

Internautas calificaron a López como un estafador “muy inteligente” y pidieron máxima precaución a quienes acompañan a pacientes en hospitales, ya que suele repetir el mismo patrón: acercarse a personas en situación de vulnerabilidad y ganarse su confianza con la historia de una madre enferma en terapia intensiva.

El caso ha generado indignación y alarma entre la población, al tratarse de un modus operandi dirigido contra familias que ya atraviesan momentos de angustia por la salud de sus seres queridos.

También este mes trascendió que una mujer, identificada como Belkis Bauzá, se movía dentro del hospital Vladimir Ilich Lenin de Holguín como si fuera parte del personal, identificando camas disponibles y "vendiéndolas" a familias desesperadas por garantizar un espacio para sus partos.

Existen sospechas de que pudo contar con la complicidad de trabajadores del hospital, ya que parece improbable que actuara sola.

El caso ha dejado al descubierto el deterioro del sistema de salud cubano, que alguna vez fue considerado un ejemplo mundial. Para muchos, es una prueba de que la "potencia médica" es hoy más un eslogan que una realidad, con recursos que deberían ser gratuitos negociándose de manera clandestina.

Preguntas frecuentes sobre estafas y crisis en hospitales de Cuba