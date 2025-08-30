Finge tener a su madre grave: Así opera el estafador que engaña a familias en hospitales de La Habana para robarles

Vídeos relacionados:
Un hombre identificado como Daniel López fue denunciado en redes sociales por hacerse pasar por familiar de una paciente en estado crítico para ganarse la confianza de otros allegados en hospitales de La Habana y luego robarles sus pertenencias.
De acuerdo con los testimonios trascendido en el perfil de Omo Obbatalá, López, de Aguada de Pasajeros, se presentaba en salas de terapia intensiva o cuerpos de guardia asegurando que su madre se encontraba gravemente enferma.
Alegaba además atravesar serias dificultades económicas y estar solo en la capital, lo que despertaba compasión entre quienes lo escuchaban.
Durante varios días convivió con familiares de pacientes hospitalizados, quienes, conmovidos por su relato, le ofrecieron ayuda de todo tipo, desde alimentos hasta apoyo emocional.
Sin embargo, la farsa terminó cuando se descubrió que nunca tuvo a nadie ingresado y que en realidad se dedicaba a robar pertenencias a quienes lo apoyaban.
Internautas calificaron a López como un estafador “muy inteligente” y pidieron máxima precaución a quienes acompañan a pacientes en hospitales, ya que suele repetir el mismo patrón: acercarse a personas en situación de vulnerabilidad y ganarse su confianza con la historia de una madre enferma en terapia intensiva.
El caso ha generado indignación y alarma entre la población, al tratarse de un modus operandi dirigido contra familias que ya atraviesan momentos de angustia por la salud de sus seres queridos.
También este mes trascendió que una mujer, identificada como Belkis Bauzá, se movía dentro del hospital Vladimir Ilich Lenin de Holguín como si fuera parte del personal, identificando camas disponibles y "vendiéndolas" a familias desesperadas por garantizar un espacio para sus partos.
Existen sospechas de que pudo contar con la complicidad de trabajadores del hospital, ya que parece improbable que actuara sola.
El caso ha dejado al descubierto el deterioro del sistema de salud cubano, que alguna vez fue considerado un ejemplo mundial. Para muchos, es una prueba de que la "potencia médica" es hoy más un eslogan que una realidad, con recursos que deberían ser gratuitos negociándose de manera clandestina.
Preguntas frecuentes sobre estafas y crisis en hospitales de Cuba
¿Cómo opera el estafador Daniel López en los hospitales de La Habana?
Daniel López se presenta como familiar de una paciente en estado crítico para ganarse la confianza de otros familiares en hospitales y luego robar sus pertenencias. Alega tener a su madre gravemente enferma y enfrenta dificultades económicas, lo que despierta compasión en quienes lo escuchan.
¿Qué tipo de estafas ocurren en el sistema de salud cubano?
Existen diversas formas de estafa en el sistema de salud cubano, como el caso de Daniel López en La Habana y Belkis Bauzá en Holguín, quien se hacía pasar por enfermera para alquilar camas de parto. Estas estafas aprovechan la vulnerabilidad de las familias en momentos críticos y reflejan el deterioro del sistema de salud cubano.
¿Cuál es la situación actual del sistema de salud en Cuba?
El sistema de salud cubano enfrenta un deterioro significativo, con problemas como falta de higiene, escasez de recursos, y corrupción. La situación ha llevado a prácticas clandestinas y estafas dentro de los hospitales, afectando gravemente a pacientes y sus familias.
¿Qué medidas se están tomando para abordar la corrupción en los hospitales cubanos?
Aunque han habido arrestos como el de Belkis Bauzá, la respuesta del sistema parece insuficiente para abordar la corrupción sistémica en los hospitales cubanos. Las denuncias públicas y las publicaciones en redes sociales han expuesto la falta de control y complicidad dentro de las instituciones, pero las acciones concretas para resolver el problema parecen limitadas.
