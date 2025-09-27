Tragedia en el Malecón de La Habana involucra a una joven vendedora ambulante

Vídeos relacionados:
Una vendedora ambulante de confituras, identificada como Yaidamis Haití Ruiz, murió la noche de este jueves tras ser atropellada en la intersección de Prado y Malecón, frente al Hotel Paseo del Prado.
Según testigos, que ofrecieron sus testimonios a varios perfiles de redes sociales, la mujer era natural de Guantánamo y falleció mientras intentaba cruzar la calle.
Fue impactada primero por un auto que intentaba girar en U y, segundos después, por una Gazelle de pasajeros, lo que provocó su fallecimiento en el acto.
El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital “Calixto García”. Inicialmente se informó que sus familiares en Guantánamo no habían podido llegar a la capital para reclamarlo.
No obstante, una aclaración posterior en la misma publicación señala que una hermana y otro hermano se encontraban en La Habana realizando los trámites de traslado, corrigiendo así versiones difundidas en las horas posteriores al accidente.
El siniestro ocurrió frente al litoral habanero, en una zona de alto flujo vehicular. Hasta el cierre de esta nota, no hay información oficial sobre identidad de los conductores, causas del doble atropello ni eventuales medidas procesales asociadas al caso.
El hecho reaviva las alertas por la elevada incidencia de accidentes viales en Cuba, un problema de seguridad ciudadana que acumula episodios graves en avenidas principales y áreas turísticas de la capital.
En agosto, Mairovis Valier Heredia, de 35 años, perdió la vida tras ser embestida por un auto que manejaba un extranjero en La Habana.
Mairovis Valier Heredia dejó a tres niños huérfanos, fue la única fallecida en el insólito accidente, del que se conocen muy pocos detalles oficiales.
En un emotivo testimonio que se ha viralizado en redes, la madre de la víctima mortal precisó que su hija había venido poco antes de Guantánamo para apoyar a su hijo que había cogido "carrera de Camilitos".
