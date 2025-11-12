La hija mayor del popular músico cubano Alexander Delgado, líder del exitoso dúo Gente de Zona, ha vuelto a ser noticia. A sus 23 años, Kuki Delgado conquistó a sus seguidores al contar con total naturalidad que se aplica bótox una vez al año como parte de su rutina de cuidado facial.

Desde su perfil de Instagram, la joven compartió un video justo después de salir de la clínica estética, donde explicó que no busca cambiar su rostro, sino mantener su piel luminosa y saludable. “Terminé de hacerme mi cara”, dijo divertida, y añadió que se trata de un baby bótox, una versión más suave del procedimiento. “A mi edad no es muy necesario, pero me encanta. Es molesto, aunque no duele”, confesó con su habitual simpatía.

El baby bótox se ha convertido en una de las tendencias de belleza favoritas entre las jóvenes de Miami, donde reside la influencer. Este tratamiento, menos invasivo que el bótox tradicional, ayuda a prevenir las líneas de expresión antes de que aparezcan, ofreciendo un efecto natural y fresco.

Captura de Instagram / Kuki Delgado

Horas después, la influencer publicó una reflexión más extensa en la que volvió a expresar su entusiasmo por los resultados: “Hoy me realicé el bótox después de cierto tiempo y estoy muy feliz. Me encanta el proceso, aunque sea molesto, y amo los resultados. Yo realmente necesito mi piel con el brillo que deja el bótox”, escribió a sus más de cien mil seguidores.

Con su sinceridad y carisma, Kuki Delgado se une a la nueva generación de jóvenes que hablan abiertamente sobre los retoques estéticos, normalizando el cuidado personal sin tabúes ni culpas. Su actitud, fresca y segura, ha sido aplaudida por muchos de sus seguidores, que la ven como un ejemplo de autenticidad y amor propio. Sin embargo, no han faltado quienes opinan que, a su edad, todavía es pronto para recurrir a este tipo de tratamientos estéticos. En cualquier caso, Kuki ha dejado claro que se encuentra feliz y satisfecha con los resultados.