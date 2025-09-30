Kuki Delgado, hija del líder de Gente de Zona, Alexander Delgado, revolucionó Instagram con unas fotos en bikini que no solo encantaron a sus seguidores, sino que provocaron una reacción tan divertida como memorable por parte de su padre. Y como todo queda grabado en redes, la escena no tardó en viralizarse.

La joven influencer, que suele mostrarse al natural y sin filtros, grabó la reacción de El Monarca a la publicación. Con picardía, Kuki le soltó: “Tienen tremendo lío con mi foto y me están buscando un problema”, a lo que él respondió, con todo el estilo de un padre cubano: “¡Tú eres una fresca por subir la foto esa! ¡Bájala, baja la foto!”

El video, que Kuki subió a su feed de Instagram, causó furor entre sus seguidores. Los fans no solo celebraron el intercambio lleno de complicidad entre padre e hija, sino que también dejaron comentarios para la historia: “El Monarca viajando con un palo”, “Yo sabía que él no lo iba a aprobar”, y hasta quien bromeó diciendo que esa fue la razón de la reciente caída de Alexander en un concierto.

Mientras tanto, las fotos de Kuki recibieron una lluvia de elogios. “Mujer natural sin cirugía”, “Mulata bella” y “Eres la viva estampa de la mujer cubana”, fueron solo algunos de los mensajes de admiración. Su autenticidad y frescura fueron muy valoradas en medio de un mundo digital dominado por filtros y cuerpos retocados.

Muchos coincidieron en que lo mejor de todo fue la relación cercana y divertida que ambos muestran en redes. La mezcla de regaño cariñoso, humor y complicidad hizo que el momento se sintiera genuino, familiar y muy cubano.

Y así, entre risas, fotos virales y un toque de sabrosura criolla, Kuki y Alexander volvieron a robarse el show. Porque si algo quedó claro, es que esta familia no solo genera likes, sino también momentos auténticos que hacen reír —y conectar— a todo internet.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la relación de Alexander y Kuki Delgado en redes sociales