Humberto López culpa a El Toque de impulsar un esquema de tráfico de divisas y evasión fiscal en Cuba

El régimen cubano lanzó una ofensiva mediática contra el medio independiente El Toque, acusándolo de formar parte de un supuesto esquema de tráfico de divisas y evasión fiscal financiado desde Estados Unidos.

Durante la más reciente emisión del programa oficialista Razones de Cuba, conducido por el vocero del régimen Humberto López, se presentó un reportaje en el que se intenta vincular a El Toque con lo que calificaron como un “programa integral de guerra económica” contra la isla.

Según López, el medio digital utiliza “fondos del contribuyente estadounidense” para manipular la tasa informal de divisas y desestabilizar la economía nacional.

La acusación replica el discurso del canciller cubano en la ONU, Bruno Rodríguez, quien el 29 de octubre aseguró que existen evidencias de una operación organizada y financiada por Washington para provocar el colapso económico del país.

En la televisión estatal describieron a El Toque como “instrumento subversivo” y “agente del terrorismo económico”, por publicar a diario las tasas informales del peso cubano frente al dólar, el euro y el MLC, un indicador que millones de cubanos consultan ante la ausencia de una referencia oficial transparente.

Sin aportar pruebas verificables, Razones de Cuba sostuvo que la publicación de la tasa informal responde a una “maniobra especulativa” que busca “deprimir el ingreso de la población” y generar “pánico financiero”.

Humberto negó que se tratara de una campaña de descrédito al medio independiente. Lo reiteró varias veces, sin embargo enfatizó al cierre de su programa: "Lo que le preocupa a El Toque es que los cubanos dejemos de tomarlos como referente, que no los miremos como la tasa de cambio. Les preocupa perder credibilidad y que nos organicemos con un proyecto transformador para tirarlos a la basura".

Esta es una referencia indirecta al proyecto que vienen anunciando desde hace semanas Sandro Castro, influencer y empresario, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, quien advirtió que reuniría a los empresarios privados en Cuba para lanzar una nueva tasa de cambio en el país que debe comenzar con un precio de 400 CUP por dólar.

Los principales medios estatales replicaron el mensaje de Humberto López. Granma tituló “El Toque actúa en contra del bienestar del pueblo de Cuba”, mientras Cubadebate publicó: “El Toque: del terrorismo económico al tráfico de divisas”.

Estas acusaciones se producen en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país, marcada por la inflación, la escasez y los apagones. En lugar de asumir responsabilidades por el colapso interno, el régimen intenta culpar a la prensa independiente por la ruina provocada en más de seis décadas de mala gestión.