El régimen cubano lanzó una ofensiva mediática contra el medio independiente El Toque, acusándolo de formar parte de un supuesto esquema de tráfico de divisas y evasión fiscal financiado desde Estados Unidos.
Durante la más reciente emisión del programa oficialista Razones de Cuba, conducido por el vocero del régimen Humberto López, se presentó un reportaje en el que se intenta vincular a El Toque con lo que calificaron como un “programa integral de guerra económica” contra la isla.
Según López, el medio digital utiliza “fondos del contribuyente estadounidense” para manipular la tasa informal de divisas y desestabilizar la economía nacional.
La acusación replica el discurso del canciller cubano en la ONU, Bruno Rodríguez, quien el 29 de octubre aseguró que existen evidencias de una operación organizada y financiada por Washington para provocar el colapso económico del país.
En la televisión estatal describieron a El Toque como “instrumento subversivo” y “agente del terrorismo económico”, por publicar a diario las tasas informales del peso cubano frente al dólar, el euro y el MLC, un indicador que millones de cubanos consultan ante la ausencia de una referencia oficial transparente.
Sin aportar pruebas verificables, Razones de Cuba sostuvo que la publicación de la tasa informal responde a una “maniobra especulativa” que busca “deprimir el ingreso de la población” y generar “pánico financiero”.
Humberto negó que se tratara de una campaña de descrédito al medio independiente. Lo reiteró varias veces, sin embargo enfatizó al cierre de su programa: "Lo que le preocupa a El Toque es que los cubanos dejemos de tomarlos como referente, que no los miremos como la tasa de cambio. Les preocupa perder credibilidad y que nos organicemos con un proyecto transformador para tirarlos a la basura".
Esta es una referencia indirecta al proyecto que vienen anunciando desde hace semanas Sandro Castro, influencer y empresario, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, quien advirtió que reuniría a los empresarios privados en Cuba para lanzar una nueva tasa de cambio en el país que debe comenzar con un precio de 400 CUP por dólar.
Los principales medios estatales replicaron el mensaje de Humberto López. Granma tituló “El Toque actúa en contra del bienestar del pueblo de Cuba”, mientras Cubadebate publicó: “El Toque: del terrorismo económico al tráfico de divisas”.
Estas acusaciones se producen en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país, marcada por la inflación, la escasez y los apagones. En lugar de asumir responsabilidades por el colapso interno, el régimen intenta culpar a la prensa independiente por la ruina provocada en más de seis décadas de mala gestión.
Preguntas frecuentes sobre las acusaciones contra El Toque y la situación económica en Cuba
¿Por qué el régimen cubano acusa a El Toque de tráfico de divisas y evasión fiscal?
El régimen cubano acusa a El Toque de tráfico de divisas y evasión fiscal como parte de un intento de culpar a medios independientes del colapso económico que ha resultado de décadas de mala gestión. No se han presentado pruebas verificables para sustentar estas acusaciones, que parecen ser una estrategia para desviar la atención de los problemas internos del país.
¿Cuál es el rol de El Toque en el mercado informal de divisas en Cuba?
El Toque publica la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI), que refleja el valor real de las divisas en las calles de Cuba basado en datos ciudadanos y análisis estadístico. No participa en el mercado ni fija los precios, simplemente documenta lo que ocurre en ausencia de un mercado oficial transparente.
¿Cómo responde El Toque a las acusaciones de manipulación y especulación?
El Toque ha negado las acusaciones de manipulación y especulación, explicando que su tasa de cambio es meramente informativa y no influye en el mercado. El medio asegura que su metodología es transparente y científica, basada en el análisis de datos masivos y validada por investigaciones académicas independientes.
¿Qué papel juega Sandro Castro en la polémica sobre la tasa de cambio?
Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, ha lanzado repetidas acusaciones contra El Toque, responsabilizándolo de la subida del dólar y sugiriendo manipulación para beneficio propio. Ha propuesto crear su propia tasa de cambio, promoviendo un control del mercado por parte de empresarios cubanos, a pesar de ser señalado como parte interesada en el mercado informal de divisas.
