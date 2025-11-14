Cubana de Aviación retoma ruta aérea La Habana-Frankfurt tras más de 20 años sin volar a Alemania

Vídeos relacionados:

Luego de más de dos décadas sin volar a Alemania, la aerolínea estatal Cubana de Aviación reanudará el próximo 2 de diciembre la conexión directa entre La Habana y Frankfurt, en una operación que se inscribe en los esfuerzos del gobierno de Cuba por revitalizar el flujo de turistas europeos, en medio del desplome del turismo internacional en la isla.

La confirmación de la reanudación de los vuelos la hizo la Embajada de Alemania en Cuba esta semana, en una breve nota en redes sociales, que no abundó en detalles.

Captura de Facebook/Embajada de Alemania en Cuba

Aunque la apertura de la ruta se conocía desde abril pasado, cuando el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, anticipó que Cubana de Aviación operaría dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados, utilizando un moderno Airbus A330-200 arrendado a una aerolínea internacional que no especificó entonces.

La medida se anunció después de que la línea aérea alemana Condor notificara la cancelación de todas sus operaciones hacia Cuba, a partir de mayo de 2025.

En agosto, la Oficina Alemana de Promoción del Comercio y las Inversiones en Cuba (AHK) confirmó que la nueva ruta asumida por Cubana iba a ser operada por una aeronave arrendada a la compañía española Plus Ultra, y que tanto el vuelo de ida como el de retorno harían escala en la ciudad de Holguín.

El avión tendrá capacidad para transportar a 287 pasajeros, 17 en asientos en clase preferente y 270 en económica.

Al anunciar la conexión aérea, el ministro de Transporte la consideró “un paso significativo en el fortalecimiento de la conectividad entre Cuba y Europa, fruto de la colaboración de Cubana de Aviación con otras aerolíneas internacionales”.

Asimismo, aseguró que el propósito era “continuar aumentando la oferta de vuelos en respuesta a la creciente demanda, así como afianzar colaboraciones estratégicas con socios del sector, como aerolíneas y operadores turísticos”.

Sin embargo, los vuelos se reanudarán en los momentos más críticos de la industria turística en la isla, que reportó una caída del 20.5 % en el número de visitantes, de enero a septiembre de 2005, respecto al mismo periodo de 2024.

En nueve meses llegaron al país 1,366,720 turistas extranjeros, es decir, 352,289 menos que el año anterior, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El informe muestra retrocesos en casi todos los mercados emisores. En el caso de Alemania, que históricamente ha sido uno de los principales emisores de turistas a Cuba, se registró una contracción del 43.5 %, con apenas 26,735 visitantes frente a los 47,323 del año pasado.

El turismo, considerado por el régimen como uno de los principales motores de ingreso de divisas, sigue muy lejos de los objetivos oficiales, que proyectaban 2,6 millones de visitantes para este año.

Los apagones prolongados, la escasez de suministros básicos, la precariedad de la infraestructura y los problemas de conectividad aérea son algunos de los obstáculos que desalientan la llegada de turistas.

Las cifras hasta septiembre evidencian que el turismo cubano continúa en picada, sin señales de recuperación a corto plazo. Las proyecciones más optimistas apuntan a un cierre de 2025 con alrededor de 1,8 millones de visitantes, muy por debajo de las expectativas gubernamentales y de los 4,2 millones que el país llegó a recibir antes de la pandemia.