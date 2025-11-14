Cubana de Aviación retoma ruta aérea La Habana-Frankfurt tras más de 20 años sin volar a Alemania

Vídeos relacionados:
Luego de más de dos décadas sin volar a Alemania, la aerolínea estatal Cubana de Aviación reanudará el próximo 2 de diciembre la conexión directa entre La Habana y Frankfurt, en una operación que se inscribe en los esfuerzos del gobierno de Cuba por revitalizar el flujo de turistas europeos, en medio del desplome del turismo internacional en la isla.
La confirmación de la reanudación de los vuelos la hizo la Embajada de Alemania en Cuba esta semana, en una breve nota en redes sociales, que no abundó en detalles.
Aunque la apertura de la ruta se conocía desde abril pasado, cuando el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, anticipó que Cubana de Aviación operaría dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados, utilizando un moderno Airbus A330-200 arrendado a una aerolínea internacional que no especificó entonces.
La medida se anunció después de que la línea aérea alemana Condor notificara la cancelación de todas sus operaciones hacia Cuba, a partir de mayo de 2025.
En agosto, la Oficina Alemana de Promoción del Comercio y las Inversiones en Cuba (AHK) confirmó que la nueva ruta asumida por Cubana iba a ser operada por una aeronave arrendada a la compañía española Plus Ultra, y que tanto el vuelo de ida como el de retorno harían escala en la ciudad de Holguín.
Lo más leído hoy:
El avión tendrá capacidad para transportar a 287 pasajeros, 17 en asientos en clase preferente y 270 en económica.
Al anunciar la conexión aérea, el ministro de Transporte la consideró “un paso significativo en el fortalecimiento de la conectividad entre Cuba y Europa, fruto de la colaboración de Cubana de Aviación con otras aerolíneas internacionales”.
Asimismo, aseguró que el propósito era “continuar aumentando la oferta de vuelos en respuesta a la creciente demanda, así como afianzar colaboraciones estratégicas con socios del sector, como aerolíneas y operadores turísticos”.
Sin embargo, los vuelos se reanudarán en los momentos más críticos de la industria turística en la isla, que reportó una caída del 20.5 % en el número de visitantes, de enero a septiembre de 2005, respecto al mismo periodo de 2024.
En nueve meses llegaron al país 1,366,720 turistas extranjeros, es decir, 352,289 menos que el año anterior, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).
El informe muestra retrocesos en casi todos los mercados emisores. En el caso de Alemania, que históricamente ha sido uno de los principales emisores de turistas a Cuba, se registró una contracción del 43.5 %, con apenas 26,735 visitantes frente a los 47,323 del año pasado.
El turismo, considerado por el régimen como uno de los principales motores de ingreso de divisas, sigue muy lejos de los objetivos oficiales, que proyectaban 2,6 millones de visitantes para este año.
Los apagones prolongados, la escasez de suministros básicos, la precariedad de la infraestructura y los problemas de conectividad aérea son algunos de los obstáculos que desalientan la llegada de turistas.
Las cifras hasta septiembre evidencian que el turismo cubano continúa en picada, sin señales de recuperación a corto plazo. Las proyecciones más optimistas apuntan a un cierre de 2025 con alrededor de 1,8 millones de visitantes, muy por debajo de las expectativas gubernamentales y de los 4,2 millones que el país llegó a recibir antes de la pandemia.
Preguntas frecuentes sobre la reanudación de la ruta aérea La Habana-Frankfurt por Cubana de Aviación
¿Cuándo reanuda Cubana de Aviación la ruta La Habana-Frankfurt?
Cubana de Aviación reanudará la ruta directa entre La Habana y Frankfurt el 2 de diciembre de 2025, después de más de dos décadas sin vuelos directos a Alemania. Esta operación busca revitalizar el turismo europeo hacia Cuba en un momento crítico para el sector turístico de la isla.
¿Qué días operará Cubana de Aviación la ruta hacia Frankfurt?
Cubana de Aviación operará dos frecuencias semanales hacia Frankfurt, los miércoles y sábados. Los vuelos serán realizados por un Airbus A330-200 arrendado a la compañía española Plus Ultra, con escalas en Holguín.
¿Cómo afecta el contexto actual del turismo en Cuba a esta nueva ruta?
La reanudación de la ruta La Habana-Frankfurt se da en un momento en que el turismo en Cuba enfrenta una caída significativa del 20.5 % en visitantes de enero a septiembre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta situación se ve agravada por problemas de infraestructura, apagones prolongados y escasez de suministros básicos que desalientan la llegada de turistas.
¿Qué capacidad tiene el avión que operará la ruta La Habana-Frankfurt?
El avión Airbus A330-200 que operará la ruta tiene una capacidad para 287 pasajeros, distribuidos en 17 asientos de clase preferente y 270 en clase económica. Este avión fue arrendado a la aerolínea española Plus Ultra.
¿Qué otros esfuerzos está haciendo Cuba para mejorar su conectividad aérea?
Además de la reanudación de la ruta a Frankfurt, Cuba ha estado intentando mejorar su conectividad aérea a través de alianzas con aerolíneas internacionales y proyectos de remodelación de infraestructuras aeroportuarias. Sin embargo, la baja demanda y los problemas logísticos continúan siendo un reto, como se ha observado con la cancelación de vuelos por parte de aerolíneas como Delta y United Airlines.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.