Rusia retoma sus vuelos a Holguín con Nordwind Airlines

Vídeos relacionados:

La aerolínea Nordwind Airlines, en colaboración con el operador turístico Pegas Touristik, anunció que retomará las operaciones entre Moscú y el aeropuerto internacional Frank País de Holguín a partir del 29 de octubre.

La reanudación de esta ruta marca el regreso de un enlace estratégico entre la capital rusa y uno de los polos turísticos más importantes del oriente cubano, interrumpido desde 2020 debido a la pandemia de Covid-19, informó el periódico oficialista Granma.

El puente aéreo, que operará en modalidad de vuelos chárter con paquetes turísticos, se había inaugurado originalmente en 2017 y consolidado dos años después con la llegada del Boeing 777 de Royal Flight, bajo el turoperador CoralTravel.

Ahora, cuando la economía cubana está en una de sus peores crisis, el restablecimiento de la ruta Moscú–Holguín busca fortalecer la recuperación del sector turístico cubano, que enfrenta una de sus etapas más difíciles en décadas.

Rusia se ha convertido en uno de los principales emisores de visitantes hacia la isla, superado solo por Canadá y algunos mercados europeos; pero los turistas rusos cada vez se decepcionan más de las vacaciones en la nación caribeña.

En julio trascendió que el turismo en Cuba se desplomó por la notable caída de visitantes en junio, sobre todo de turistas rusos.

Lo más leído hoy:

En paralelo, se anunció un acuerdo de gestión hotelera entre el Grupo Cosmos Hotels, el mayor operador turístico ruso, y Gaviota S.A., para administrar el Hotel Sierra Cristal, un resort de cinco estrellas con 640 habitaciones ubicado en la Península de El Ramón, en el municipio de Antilla.

El complejo operará bajo la marca Sierra Cristal by Cosmos Hotels y comenzará a funcionar tras el acuerdo firmado durante el Foro de Territorios Turísticos (FTT-2025) celebrado en Moscú.