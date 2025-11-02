WestJet reanudará vuelos a Cienfuegos en diciembre

Vídeos relacionados:

La aerolínea canadiense WestJet reanudará sus vuelos directos a la ciudad de Cienfuegos a partir del 10 de diciembre de 2025.

Según informó el portal de noticias oficialista Cubadebate, la compañía describió la reanudación de los vuelos como un movimiento destinado a “fortalecer los lazos turísticos entre Canadá y el Caribe” y ampliar la oferta de destinos de invierno para los viajeros canadienses.

La información fue confirmada por Gihana Galindo Enríquez, recientemente nombrada directora de la Oficina de Turismo de Cuba en Toronto, quien aseguró que la reanudación forma parte de una estrategia más amplia de la aerolínea para reforzar la conectividad aérea entre Canadá y varios destinos del Caribe y América Latina.

De acuerdo con el portal especializado Excelencias Cuba, la decisión se enmarca en el programa de invierno 2025-2026 presentado por WestJet en julio, el cual contempla 305 rutas operativas que cubren 62 destinos, un incremento del 3% respecto a la temporada anterior.

La compañía busca consolidarse como la principal opción para viajeros que buscan climas cálidos durante el invierno boreal.

Entre las rutas destacadas figuran los trayectos Toronto–La Habana, con dos frecuencias semanales hasta el 23 de abril de 2026, además del incremento de vuelos hacia Varadero, Cancún y Samaná, tres destinos tradicionales del turismo canadiense en el Caribe.

La programación también incluye nuevas conexiones hacia Costa Rica y Nicaragua, lo que amplía el abanico de opciones para los viajeros del norte que buscan sol y playa durante los meses fríos.

El vicepresidente ejecutivo y director comercial de WestJet, John Weatherill, señaló que la expansión responde al compromiso de la aerolínea con sus clientes y al objetivo de “convertirse en la primera elección para los viajeros de invierno”.

Los boletos de esta programación ya están disponibles desde el 14 de julio de 2025, lo que permite planificar con antelación los viajes hacia los nuevos destinos.

En Cuba, el retorno de WestJet a Cienfuegos, conocida como “la Perla del Sur”, representa una oportunidad para reactivar el turismo en una región históricamente olvidada por las aerolíneas internacionales, especialmente tras la crisis del sector provocada por la pandemia y el desplome económico que afecta al país.

Sin embargo, expertos advierten que el éxito de estas rutas dependerá de la infraestructura local, afectada por la falta de combustible, el deterioro de los servicios y las limitaciones logísticas que enfrenta la isla.

Mientras el Gobierno cubano celebra la noticia como una señal de recuperación turística, los operadores independientes apuntan a que la conectividad aérea no será suficiente para atraer visitantes si no mejora la calidad de los servicios hoteleros, la estabilidad energética y la seguridad alimentaria en los polos turísticos.

Mientras aerolíneas como WestJet avanzan con planes de expansión hacia destinos cubanos, otras compañías han tomado decisiones contrarias que reflejan el contexto incierto del transporte aéreo en la región.

Delta Air Lines anunció la suspensión de sus vuelos regulares a Cuba, una decisión que limita aún más la conectividad con Estados Unidos y refleja los desafíos operativos que enfrentan las aerolíneas en la isla.

En esa misma línea, United Airlines suspendió su ruta entre Houston y La Habana tras reportar dificultades asociadas al rendimiento económico de la conexión y a la caída sostenida en la demanda de vuelos hacia Cuba desde determinados puntos de Norteamérica.

La tendencia no es exclusiva de las aerolíneas estadounidenses. La venezolana Conviasa también suspendió su ruta Caracas-Moscú, evidenciando las tensiones logísticas que atraviesan los operadores aéreos en un contexto internacional cada vez más volátil, y que impacta directamente en el rediseño de itinerarios en América Latina y el Caribe.