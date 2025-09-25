Delta suspenderá sus vuelos regulares a Cuba a partir de octubre

Vídeos relacionados:

La aerolínea estadounidense Delta Air Lines suspenderá a partir de octubre sus vuelos regulares hacia Cuba, en una decisión que impacta directamente la conectividad de la isla con Estados Unidos.

De acuerdo con The U.S. Sun y Caribbean News Digital, la compañía justificó la medida por la baja rentabilidad de la ruta y las dificultades operativas que enfrentan las aerolíneas norteamericanas en Cuba.

Delta había retomado sus operaciones hacia La Habana en diciembre de 2016, tras más de cinco décadas de interrupción, durante el deshielo diplomático impulsado por la administración de Barack Obama.

Sin embargo, en los últimos meses ya había reducido frecuencias debido a la caída de la demanda y al aumento de los costos de operación.

De acuerdo con documentos presentados ante el Departamento de Transporte de EE.UU., Delta solicitó suspender sus vuelos a La Habana desde el 26 de octubre de 2025 hasta el 28 de marzo de 2026.

La petición fue aprobada el pasado 3 de septiembre, una decisión que significa que todos los vuelos semanales entre Atlanta y La Habana quedarán cancelados, mientras que las 14 conexiones semanales desde Miami se reducirán a la mitad.

Lo más leído hoy:

“Aunque la demanda actual del mercado EE.UU.-Cuba no respalda estos vuelos en este momento, Delta sigue confiando en que se recuperará en el futuro”, señaló la compañía.

Delta no es la única aerolínea en recortar operaciones hacia Cuba. United Airlines canceló su servicio entre Houston y La Habana desde inicios de septiembre, mientras que Southwest redujo la frecuencia de su ruta Tampa-La Habana a un solo vuelo diario hasta 2026.

American Airlines también ha solicitado disminuir frecuencias, y JetBlue eliminó varias de sus conexiones en 2022, argumentando las limitaciones de infraestructura en el aeropuerto de La Habana y los obstáculos regulatorios.

El auge inicial del mercado aéreo tras la apertura de 2016 se ha ido desmoronando por la crisis económica en la isla, las restricciones de viaje desde Washington y la falta de conexiones más allá de la capital cubana.

La suspensión de Delta representa un nuevo golpe para el turismo y la movilidad de los cubanos, en un contexto de severas dificultades para recuperar los niveles de tráfico aéreo internacional previos a la pandemia.

La decisión de Delta Air Lines de suspender sus vuelos regulares a Cuba no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de retroceso en la conectividad aérea entre la isla y Estados Unidos.

Las nuevas regulaciones impuestas desde Washington y las dificultades operativas han provocado una reducción sistemática de frecuencias y rutas por parte de aerolíneas estadounidenses.

Ya desde 2023, United Airlines y la propia Delta habían comenzado a disminuir el número de vuelos hacia La Habana debido a la baja demanda y a los elevados costos.

Estas acciones se sumaron a recortes similares ejecutados por Southwest y JetBlue, profundizando el aislamiento aéreo de Cuba respecto al sur de Florida y otras ciudades clave.

Este deterioro ocurre tras un breve repunte que siguió a la reapertura parcial del mercado aéreo en 2023, cuando Delta reanudó sus vuelos directos entre Miami y La Habana en medio de expectativas de recuperación.

Sin embargo, los efectos combinados de la crisis económica en la isla, las limitaciones de infraestructura aeroportuaria y los obstáculos regulatorios han impedido consolidar esa recuperación.

Preguntas frecuentes sobre la suspensión de vuelos de Delta a Cuba